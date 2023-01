Plus de 1 million de manifestants en France : le gouvernement doit-il céder face à la colère ?

Le système de retraite en France est fondé sur la solidarité entre les générations (les actifs financent les inactifs) mais aussi sur l’équité : chacun cotise selon ses moyens, reçoit selon ses besoins. Ce système est aujourd’hui menacé par le vieillissement démographique. La réforme des retraites engagée a pour objectif de pérenniser notre système par répartition et donc de permettre aux générations futures de faire face au besoin croissant d’accueil des retraités dans les années à venir.

Cela suppose un recule de l’âge du départ, ainsi que d’autres concessions que les français entendent combattre.

Une mobilisation historique contre le projet de réforme des retraites

Le 19 janvier, plus de 1,1 million de personnes se sont rassemblées à travers la France pour manifester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Selon le leader de la CGT Philippe Martinez, ce sont pas moins de “deux millions” de manifestants qui ont participé aux manifestations. Il s’agit du plus grand nombre de manifestants depuis la première journée de mobilisation en décembre 2019, ce qui témoigne de l’ampleur de la colère qui s’est manifestée.

200 manifestations et quelques dégradations signalées dans certaines villes

Plus de 200 manifestations ont eu lieu dans toutes les régions de France, majoritairement dans le calme. Toutefois, des tensions et des dégradations ont été signalées dans certaines villes, notamment à Paris. Les forces de l’ordre ont été confrontées à des jets de projectiles et des actes de vandalisme, ce qui a entraîné des tensions entre les manifestants et les forces de l’ordre.

???? #Macron en Espagne le jour de la #grève



????️@Guillaume_Bigot : "Qu’avait-il de si important à faire ? Signer un traité d’amitié avec un pays dont nous sommes amis depuis des siècles ? Ridicule ! C’est une nouvelle tartarinade !" #ReformeDesRetraites



????https://t.co/IOnCxltG0K pic.twitter.com/Pki7Tu6Uf2 — Sud Radio (@SudRadio) January 20, 2023

Le gouvernement reconnaît une mobilisation “importante”

Le gouvernement a reconnu une mobilisation “importante” et a salué les “bonnes conditions” dans lesquelles les manifestations ont eu lieu. La Première ministre a réitéré sa promesse de poursuivre la dialogue avec les partenaires sociaux pour trouver une solution. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a reconnu que la mobilisation avait été “importante” et qu’il fallait y répondre.

Les grèves ont eu des répercussions sur les transports et les services publics

Les grèves et la mobilisation ont eu un impact sur le transport en commun, avec des perturbations dans les trains, les métros et les bus. Les ports et les aéroports ont également été touchés par les grèves, entraînant des perturbations pour les voyageurs et les entreprises. Les services publics tels que les écoles, les hôpitaux et les tribunaux ont également été touchés.

Les syndicats poursuivront les grèves et la mobilisation

Les syndicats ont annoncé que les grèves et la mobilisation se poursuivraient afin que leurs revendications soient prises en compte. Les discussions sur la réforme des retraites se poursuivront dans les prochaines semaines et il est possible que des modifications soient apportées au projet initial pour prendre en compte les revendications des manifestants.

Affaire à suivre…

La mobilisation est historique et la colère des manifestants ne semble pas prête de s’éteindre. Les grèves et la mobilisation ont eu un impact sur les transports et les services publics, et les syndicats ont annoncé qu’ils continueraient à se mobiliser pour faire entendre leurs revendications. Le gouvernement doit à présent trouver une solution pour apaiser la colère des manifestants et répondre à leurs revendications, sans quoi les grèves et la mobilisation pourraient prendre de l’ampleur.