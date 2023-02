Réforme des retraites : les syndicats veulent durcir le ton !

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites a pris des proportions importantes ces derniers jours. La CGT et la CFDT ont appelé à un durcissement du mouvement et à une plus grande écoute de l’opinion publique.

Philippe Martinez critique “l’ego surdimensionné du président Macron”

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, accuse le président Emmanuel Macron de vouloir imposer sa réforme des retraites à tout prix malgré l’opposition des Français. Il met en avant le risque de pousser à l’élection de Marine Le Pen en 2027 si le président n’écoute pas le mécontentement de la rue.

Laurent Berger interroge sur la nécessité de recourir à la violence

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, enjoint également l’exécutif à écouter le mouvement social. Il interroge sur la nécessité de recourir à la violence pour se faire entendre et met en avant l’importance de l’écoute de la société pour répondre à la tension sociale.

Les syndicats commencent à se poser la question d’un durcissement du mouvement

Certaines organisations, comme la CGT cheminot, commencent à se poser la question d’un durcissement du mouvement. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, regrette la procédure choisie pour étudier la réforme des retraites à l’Assemblée nationale. Il considère que la réforme nécessite un autre débat et que le mécontentement actuel montre que le Gouvernement n’a pas les pieds sur terre.

Fort de ce constat, Monsieur Martinez appelle à un durcissement du mouvement de grève et face à ce qu’il estime être un manque de considération du président Macron et de son Gouvernement.

Les syndicats font donc front commun pour appeler le Président de la République à écouter le peuple pour éviter des déconvenues démocratiques et à trouver une solution consensuelle à la réforme des retraites.