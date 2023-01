Réforme des retraites : un jeudi noir prévu dans les transports parisiens

Alors que le débat sur la réforme des retraites continue de s’enflammer, les transports parisiens devraient être paralysés ce jeudi 19 janvier.

Les syndicats de la RATP et de la SNCF sont en première ligne pour protester contre les réformes proposées par le Gouvernement.

Lors de cette journée d’action, les lignes de métro, les RER, les bus et les tramways d’Ile-de-France risquent donc d’être lourdement affectés. Avec un éventail de protestations prévues pour ce qui a été surnommé le “jeudi noir” à Paris, à quoi les usagers doivent-ils vraiment s’attendre ? LJG fait le point pour vous.

Aperçu de la réforme des retraites et de son impact sur les transports parisiens

La réforme des retraites est l’une des principales réformes annoncées par le Gouvernement pour cette année 2023.

Elle propose de mettre en place un système universel par points, au lieu des 42 régimes différents actuels qui font des distinctions selon l’âge et la profession.

Cette réforme ne fait pas l’unanimité et les principales organisations syndicales ont lancé un appel à la grève pour ce jeudi 19 janvier. Ce jeudi risque donc d’être une journée noire dans les transports Franciliens.

Sur le réseau de transport parisien, seuls les services essentiels devraient être préservés.

L’impact pourrait être important si les syndicats respectent leurs appels à la mobilisation : les lignes de métro, les RER, les bus et les tramways pourraient être affectés toute la journée entre 5h et 22h. Les usagers n’auront d’autre choix que de voyager dans des conditions dégradées ou de chercher des solutions alternatives.

Bien que le réseau de transports publics soit susceptible d’être affecté, il ne sera pas nécessairement paralysé. Afin de connaître à l’avance les services qui pourraient encore être en place, les usagers doivent se rendre sur les sites internet des opérateurs de réseaux.

La RATP et la SNCF ont d’ores et déjà informé le public de leurs projets pour cette journée d’action et annoncé une réduction significative du service sur certaines lignes.

Que peuvent attendre les usagers du ” jeudi noir ” à Paris ?

le “jeudi noir” pourrait être un cauchemar pour les voyageurs de la région parisienne. Pour se préparer au mieux à cette journée, les usagers doivent se référer aux sites officiels des opérateurs de transport et chercher des solutions alternatives si nécessaire.

Ce jour-là, les utilisateurs devront inévitablement chercher des alternatives telles que :

le covoiturage,

Le vélo (mais attention, les bornes Vélib’ risquent d’être prises d’assaut)

les services de VTC comme Uber ou Kapten.

Reste à savoir si les mobilisations entraîneront effectivement une perturbation des transports le 19 janvier…