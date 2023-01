RATP : La grève illimitée menace la France !

La grève des agents de la RATP menace de s’étendre à toute la France, après leur appel à une journée de mobilisation ce jeudi 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites. Les syndicats de la RATP (CGT, FO, CFE-CGC et Unsa) ont annoncé leur intention de reconduire la grève en cas d’échec des négociations sur la réforme des retraites cette semaine.

La menace d’une grève illimitée se rapproche

Les agents de la RATP, soit déjà quelques 40 000 personnes, sont visés par une réforme qui menace leur régime spécial de retraite, et qui représente 93% des effectifs. Les conséquences pourraient être très importantes, et le mouvement social pourrait facilement être reconduit grâce à un préavis de grève « à durée illimitée » déposé au mois de décembre 2019.

EN DIRECT – EN DIRECT – Grève du 19 janvier: forte mobilisation à Paris, un itinéraire alternatif mis en place https://t.co/sRtCxhjldA via @BFMParis — Barneville-Carteret???????????????? (@MairieBaC) January 19, 2023

Des perturbations sur les transports en commun

Les conséquences d’un tel mouvement pourraient être dramatiques. Tout d’abord sur le réseau francilien, qui serait très perturbé, avec 3 lignes totalement à l’arrêt et 10 lignes circulant uniquement aux heures de pointes. Ensuite sur l’économie générale, car les perturbations sur les transports en commun affecteraient les usagers et l’économie en général.

Une réunion ce soir pour trouver une solution

Les syndicats de la RATP se réunissent ce jeudi soir pour donner leur suite à cette mobilisation. Les syndicats n’excluent pas la possibilité d’une grève illimitée, mais attendent de voir comment les négociations sur la réforme des retraites vont se terminer entre le Conseil des ministres du 23 janvier et les employeurs. En attendant, le préavis de grève se termine à 8 heures ce vendredi 20 janvier et aucune suite n’est annoncée pour ce jour-là. Les voyageurs sont invités à vérifier régulièrement les informations mises à disposition par la RATP pour connaître la situation.

Les différents acteurs concernés sont invités à trouver une solution afin de limiter les impacts de cette probable grève illimitée sur les usagers et sur l’économie, et ce avant le début des négociations entre le Conseil des ministres et les employeurs.