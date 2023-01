L’énergie fatale correspond à l’énergie perdue par la production d’un processus, qui n’est pas consommée et qui est même considérée comme un déchet. Elle représente un potentiel énorme en termes de production d’énergie.

C’est précisément ce que plusieurs start-up ont essayé de changer en créant des installations de chauffage capables de recycler la chaleur fatale dégagée par des data centers.

Explications.

La mise en place de la loi n°2021-1485 pour réduire l’empreinte numérique

La loi n°2021-1485 visant à réduire l’empreinte numérique en France a été mise en place le 15 novembre 2021. Elle concerne principalement les data centers ou serveurs informatiques qui sont responsables de 30% de l’empreinte environnementale du secteur du numérique. La loi encourage la récupération de la chaleur fatale des data centers pour l’utiliser dans des bâtiments tertiaires, publics ou dans des immeubles d’habitation.

Le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation totale d’énergie finale en France et est responsable de plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit ainsi de l’un des secteurs les plus énergivores, et il est primordial d’agir pour diminuer sa contribution au dérèglement climatique. Pour ce faire, la rénovation énergétique du parc existant et l’adoption de solutions plus sobres en énergie sont des enjeux majeurs pour les années à venir.

Un exemple concret à Launaguet, près de Toulouse

À Launaguet, près de Toulouse, les locataires se chauffent “gratuitement” grâce à des radiateurs qui sont en fait des data centers installés dans chaque appartement de la résidence. Les locataires peuvent déclencher les serveurs radiateurs quand ils le souhaitent et sont remboursés de la consommation électrique consommée chaque mois. Les locataires ont vu baisser leur facture de 293 € chaque année et certains ont même fait retirer leur radiateur classique pour ne se chauffer qu’avec le datacenter.

Une solution innovante, économique et durable

Cette solution de chauffage par datacenter est innovante et permet de réduire l’empreinte environnementale tout en offrant un confort thermique aux locataires. Elle est également économique, car les locataires ne paient pas pour leur chauffage et sont même remboursés de la consommation électrique consommée.

Cette expérimentation est un exemple de la façon dont la récupération de la chaleur fatale des data centers peut être utilisée pour réduire l’empreinte environnementale et améliorer le confort thermique des personnes. Il est possible que cette solution soit étendue à d’autres immeubles d’habitation ou bâtiments publics à l’avenir.

L’importance de continuer à explorer des solutions innovantes

Il est important de continuer à explorer des solutions innovantes pour réduire l’empreinte environnementale liée au numérique et à l’utilisation des data centers.

La mise en place de cette solution de chauffage par datacenter montre également la possibilité de créer des synergies entre différents secteurs, comme celui de l’informatique et celui de l’immobilier, pour trouver des solutions durables. Cette innovation permet également de valoriser la chaleur fatale des data centers, qui est souvent considérée comme un déchet, en la transformant en une ressource utile pour le chauffage.

Des aspects techniques à prendre en compte

Il existe des aspects techniques à prendre en compte lors de la mise en place de cette solution de chauffage.

Une infrastructure technique adaptée et une maintenance régulière sont nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal. Il faut également veiller à l’aspect sécurité et confidentialité des données qui transitent par ces installations.

Vers des jours plus sobres ?

Ce projet innovant est un exemple de la manière dont la chaleur fatale des data centers peut être utilisée pour réduire l’empreinte numérique et améliorer le confort thermique des personnes.

Il est possible que cette solution soit étendue à d’autres bâtiments à l’avenir, et il est important de continuer à explorer des solutions innovantes pour réduire l’empreinte environnementale liée aux data centers.