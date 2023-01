Inflation : comment faire face à la hausse des prix ?

Alors que la crise économique se poursuit, de nombreux acteurs du secteur de la distribution prévoient une forte hausse des prix entre avril et juin 2023. Michel-Edouard Leclerc, PDG de l’une des plus grandes chaînes de supermarchés françaises, a récemment averti que l’inflation pourrait atteindre 10 % et que les prix des produits alimentaires étaient susceptibles d’augmenter de 12,2 %.

En l’absence de baisse à l’horizon, il est temps pour les consommateurs de se préparer à une hausse des coûts et de prendre des mesures pour protéger leur portefeuille.

Hausse des prix en France : un phénomène inquiétant

La crise actuelle en France a été déclenchée par la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qui en a résulté. En décembre 2022, une baisse des prix de 5,9 % a été enregistrée, mais les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté.

Le grand patron des magasins Leclerc n’est d’ailleurs pas optimiste pour la période d’avril à juin 2023…

Les prévisions de Michel-Edouard Leclerc d’avril à juin 2023

Le PDG de Leclerc estime qu’il est fort probable que les prix continuent d’augmenter à mesure que la crise s’aggrave.

Ce dernier pense en effet que les entreprises risquent de répercuter la hausse de leurs coûts sur les consommateurs, ce qui se traduira par une augmentation des prix des biens et services de la vie courante.

Les consommateurs doivent prendre des mesures pour protéger leur porte-monnaie, notamment en faisant des achats éclairés et en profitant des promotions et des rabais lorsqu’ils sont disponibles.

Une crise qui va peser de plus en plus lourd sur nos portefeuilles

L’inflation aura un impact majeur sur les consommateurs, car elle signifie que leur pouvoir d’achat est réduit. Les prix des biens et services de tous les jours sont susceptibles d’augmenter, ce qui pèsera sur les budgets et empêchera de nombreuses personnes de joindre les deux bouts.

Face à cette hausse annoncée voici 4 astuces pour optimiser votre budget.

Conseils d’experts : Comment protéger votre porte-monnaie ?

Les experts suggèrent aux consommateurs de prendre des mesures proactives pour protéger leur porte-monnaie de l’inflation. Voici quelques conseils pour gérer vos finances pendant cette période difficile :

1. Surveillez les prix lorsque vous faites des achats – veillez à comparer le coût des articles dans différents magasins et à faire le tour pour trouver les meilleures offres

2. Faites un budget – établissez un budget et respectez-le autant que possible afin de ne pas perdre le fil de vos dépenses

3. Recherchez les remises – guettez les soldes et les promotions afin d’économiser sur les articles essentiels

4. Faites le plein d’articles essentiels lorsqu’ils sont moins chers – achetez des produits de base non périssables tels que du riz, des pâtes et des conserves lorsqu’ils sont en solde ou à prix réduit, afin d’économiser de l’argent dans votre budget.

Il est important d’être conscient de la crise de l’inflation et de prendre les mesures nécessaires pour gérer vos finances pendant cette période difficile. En suivant ces conseils d’experts, vous pouvez essayer de préserver votre porte-monnaie contre la hausse des coûts.