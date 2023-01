Essence : Les prix à la pompe vont atteindre les 2 €

En ce début d’année 2023, les automobilistes français doivent faire face à une nouvelle hausse des prix des carburants à la pompe.

Avec la fin de la remise financée par l’État, les consommateurs peuvent s’attendre à voir les prix de l’essence dépasser les 2 € sous peu.

Zoom sur une situation préoccupante tant pour les particuliers que pour les entreprises…

La hausse des prix des carburants à la pompe : un phénomène continu…

Depuis le début du mois de janvier, le prix du sans plomb 95 a déjà augmenté de 4,36 centimes, ce qui en fait un prix moyen national de 1,9008 euros par litre. Le SP95-E10 n’est pas épargné non plus et sa hausse atteint 3,83 centimes, vendu à un prix moyen national de 1,8748 euros par litre.

La fin de la subvention de la remise a été un facteur important dans cette hausse des prix qui s’est élevée à 8 milliards d’euros l’année dernière. C’est pourquoi depuis le 16 janvier, les automobilistes qui répondent à certains critères peuvent désormais demander une allocation de 100 euros sur le site internet créé pour l’occasion…

L’impact sur les ménages et les entreprises : une double peine

Les particuliers seront logiquement les premiers touchés mais l’impact de ces augmentations sur les entreprises est également à prendre en compte. Avec la hausse des prix du carburant, les coûts de transport vont augmenter et pourraient entraîner une hausse des prix à la consommation.

Le ministère de l’écologie a annoncé qu’il prévoyait d’allouer 100 millions d’euros sur trois ans pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette initiative pourrait aider à soutenir les entreprises françaises dans leur transition vers des modes de transport plus écologiques, mais des mesures plus décisives pourraient être nécessaires si nous voulons contenir correctement les répercussions de la hausse des prix du carburant.

Quoi qu’il en soit, avec cette nouvelle hausse qui nous attend tous, une chose semble certaine : l’époque où l’essence était vendue moins de 2 euros à la pompe semble lointaine…

La conclusion reste claire : les prix à la pompe vont bientôt revenir à 2 euros, il est donc essentiel de s’y préparer et d’en limiter l’impact.