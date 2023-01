Contrôle technique moto : 2023 annonce des changements

La Fédération française des motards en colère (FFMC) se mobilise contre la mise en place du contrôle technique moto annoncé par le ministre des Transports, Clément Beaune. La FFMC et la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) ont rencontré le Ministre des Transports pour exprimer leur opposition à cette mesure. Malgré cela, le Conseil d’Etat a décidé de l’instaurer.

Le contrôle technique sera allégé

Le Ministre des Transports a toutefois proposé des mesures pour alléger le contrôle technique moto, par rapport au contrôle technique auto, avec quatre fois moins d’opérations. Selon M. Beaune, le prix de l’examen pourrait être moins de 50€ et la fréquence tous les 5 ans, puis tous les 3 ans. Il a également précisé que la compétence ne relèvera pas des concessionnaires.

Tous les 2 roues motorisés, cyclomoteurs compris, seraient concernés. Le bruit de la machine n’a pas encore été précisé. D’autres mesures alternatives, en lien avec l’homologation du boîtier e85 et la possibilité pour les motos de bénéficier des primes à la conversion, ont été validées par le Ministre. Clément Beaune a également confirmé l’engagement de la validation des mesures alternatives.

La FFMC appelle à la désobéissance civile et au boycott

« Nous ne nous résignerons pas à cette contrainte administrative injustifiée », déclare Florian Darras, président de la FFMC. « Nous appelons à la désobéissance civile et au boycott du contrôle technique moto, afin de faire pression sur le ministère des Transports. » Le ministère a annoncé que l’enquête publique demandée par le Conseil d’Etat sera une formalité administrative et ne représente pas une piste de travail étudiée sérieusement. La FFMC a toutefois réitéré son appel au recours à une telle enquête publique afin de négocier une meilleure solution pour les motards.

La FFMC remercie les 35 000 motards qui ont envoyé leur lettre

La FFMC remercie les 35 000 motards qui ont envoyé leur lettre au Ministre des Transports pour exprimer leur opposition à la mise en place du contrôle technique moto.

Le combat continue !

Le mouvement des motards a été pleinement entendu par les pouvoirs publics et a prouvé qu’une mobilisation forte et clairement exprimée avait le pouvoir de changer les choses. La FFMC continuera de défendre les libertés et l’intérêt des motards dans le cadre de cette lutte.