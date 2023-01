Vous cherchez une MONTRE CONNECTÉE qui répond à vos besoins en matière de suivi des activités sportives et de connectivité ? Les HUAWEI WATCH FIT 2 et Apple Watch SE (2ᵉ génération) sont les modèles les plus recherchés sur le marché. Dans ce comparatif, nous vous offrons une analyse précise des avantages et inconvénients de chacun afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous.

Caractéristiques principales de ces montres connectées

HUAWEI WATCH FIT 2

Écran AMOLED de 1,74 pouce

Rapport écran/châssis de 72,2 %

Zone d’affichage agrandie de 18,6 %

Boutique illimitée de cadrans

Tenir jusqu’à 10 jours en usage normal ou 7 jours en usage intensif

Centre de communication qui prend en charge les appels Bluetooth, les réponses rapides aux messages et l’importation de contacts

Apple Watch SE (2ᵉ génération)

Prendre des appels et répondre à des messages directement depuis le poignet

Vitesse 20 % plus rapide que le modèle précédent d’Apple Watch SE

Fonctionnalités de sécurité avancées, comme Détection des chutes, Appel d’urgence et Détection des accidents.

“Forme” pour suivre votre activité physique au jour le jour

“Exercice” avec plus d’entraînements de pointe

“Rythme cardiaque” pour recevoir des alertes en cas de fréquence cardiaque élevée ou faible et en cas d’arythmie

“Lecteur audio” pour écouter votre musique, vos podcasts et vos livres audio préférés (utilisation avec les modèles GPS)

Performances et qualité

HUAWEI WATCH FIT 2 La HUAWEI WATCH FIT 2 est dotée d’un écran AMOLED haute qualité avec un rapport écran/châssis de 72,2 % et une zone d’affichage agrandie de 18,6 %. Elle offre une excellente autonomie pouvant aller jusqu’à 10 jours en usage normal ou 7 jours en usage intensif. Elle prend en charge les appels Bluetooth, les réponses rapides aux messages et l’importation de contacts.

Apple Watch SE (2ᵉ génération) Apple Watch SE (2ᵉ génération) est plus rapide que le modèle précédent avec 20 % de plus de vitesse. Elle fournit des fonctions avancées pour la sécurité et un suivi des activités sportives via “Forme”, des entraînements plus avancés via “Exercice” et un suivi du rythme cardiaque. Elle offre également un lecteur audio intégré pour écouter votre musique, vos podcasts et vos livres audio préférés (utilisation avec les modèles GPS).

Fonctionnalités et avantages

HUAWEI WATCH FIT 2

Écran AMOLED haute qualité

Zone d’affichage agrandie

Boutique illimitée de cadrans

Moniteur du sommeil

GPS intégré

Tracker de distance

Prise en charge des appels Bluetooth

Réponses rapides aux messages

Importation de contacts

Apple Watch SE (2ᵉ génération)

Prendre des appels et répondre à des messages directement depuis le poignet

“Forme” pour suivre votre activité physique au jour le jour

“Exercice” avec plus d’entraînements de pointe

“Rythme cardiaque” pour recevoir des alertes en cas de fréquence cardiaque élevée ou faible et en cas d’arythmie

“Lecteur audio” pour écouter votre musique, vos podcasts et vos livres audio préférés (utilisation avec les modèles GPS)

Fonctionnalités de sécurité avancées, comme Détection des chutes, Appel d’urgence et Détection des accidents.

Différences et similitudes

Caractéristiques HUAWEI WATCH FIT 2 Apple Watch SE (2ᵉ génération) Écran AMOLED de 1,74 pouce Retina OLED LTPO Rapport écran/châssis 72,2 % 78,5 % Zone d’affichage agrandie 18,6 % Fonctionnalités de sécurité avancées Non Oui App Forme Non Oui App Exercice Non Oui Rythme cardiaque Non Oui Lecteur audio (utilisation avec les modèles GPS) (utilisation avec les modèles GPS)

Rapport qualité/prix

Le prix de la HUAWEI WATCH FIT 2 est de 149.99 € et celui de l’Apple Watch SE (2ᵉ génération) est de 299.00 €. La HUAWEI WATCH FIT 2 offre des caractéristiques et des fonctionnalités similaires à celles de l’Apple Watch SE (2ᵉ génération) à un prix beaucoup plus abordable, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui cherchent une montre connectée à un prix raisonnable.

Inconvénients

HUAWEI WATCH FIT 2

Absence de fonctionnalités avancées en matière de sécurité

Pas d’app Forme ou Exercice intégrées

Pas de rythme cardiaque intégré

(utilisation avec les modèles GPS)

Apple Watch SE (2ᵉ génération)

Prix plus élevé que la HUAWEI WATCH FIT 2

Notre verdict :

La HUAWEI WATCH FIT 2 et l’Apple Watch SE (2ᵉ génération) sont toutes les deux des montres connectées haut de gamme qui offrent des caractéristiques et des fonctionnalités similaires. La HUAWEI WATCH FIT 2 est la meilleure option pour ceux qui recherchent une montre connectée à un prix raisonnable, tandis que l’Apple Watch SE (2ᵉ génération) est le meilleur choix pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées en matière de sécurité et des entraînements plus avancés.