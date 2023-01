[Test] : Apple Watch SE 2ème génération

La nouvelle Apple Watch SE de 2e génération remplace la Series 3 et la SE de 1re génération dans le catalogue d’Apple.

Elle conserve son design et ses capteurs, mais est proposée en trois nouvelles couleurs : argent, lumière et minuit. Cette version est une déclinaison plus abordable de l’Apple Watch Series 8, mais propose les mêmes mesures de santé et de sécurité grâce à la puce S8. C’est un accessoire indispensable pour la pratique du sport (cardiofréquencemètre, etc.).

La Watch SE 2e génération est dotée d’une puce plus récente et plus puissante que les précédentes générations. Elle permet une meilleure gestion de l’énergie et autorise des performances plus rapides.

Voyons ce qu’elle a dans le ventre !

Apple Watch SE (2ème génération) : qu’est-ce qui change ?

L’Apple Watch SE reprend le design de la Series 4, mis à jour avec un dos de boîtier en nylon assorti au boîtier en aluminium.

Elle est dotée d’un écran Amoled de 1,78″ qui tient encore la dragée haute à bien d’autres modèles, en taille comme en luminosité maximale (1000 nits annoncés). Elle est relativement légère (62,7 g avec bracelet, 33,1 g sans) et épaisse (10,7 mm sans compter l’ilot de capteurs qui dépasse d’environ 2 mm). Sa certification 5 ATM offre une résistance suffisante pour la pratique de la natation. Elle profite pratiquement des mêmes capacités et fonctions que les montres supérieures.

Analyse du rapport qualité/prix

L’Apple Watch SE est une montre connectée complète avec un excellent rapport qualité/prix pour les utilisateurs d’iPhone. Elle offre des fonctions complètes et un design très bien réalisé avec une qualité de fabrication impeccable.

De plus, elle intègre parfaitement l’écosystème Apple et bénéficie d’une simplicité d’utilisation reconnue. Enfin, elle propose des mesures précises et une riche gamme d’applications.

Quelques inconvénients notoires :

Design un peu ancien et écran un peu plus petit que celui de la Series 8.

Pas de SpO2 (pas de fonction de suivi de l’oxygénation du sang).

Autonomie d’environ une journée et demie.

Les iPhone demeurent les seuls smartphones à pouvoir fonctionner avec cette Apple Watch SE 2.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Informations Écran Amoled Retina LTPO OLED tactile multitouch 1,78″ 1000 nits Résolution 448 x 368 pixels Processeur Puce S8 avec coprocesseur W3 Performances annoncées 20 % supérieures à celles de la Watch SE 1re génération Certification 5 ATM Résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres (164 pieds) Connectivité Bluetooth v5 ou Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz LTE cellulaire disponible pour certains modèles Capteur cardio Capteur optique infrarouge dual-LED Capteur cardio 2e génération GPS GPS intégré + GLONASS + Galileo + QZSS Suivi GPS globalement satisfaisant Autonomie Jusqu’à 18 heures

Mon avis

Je suis vraiment impressionnée par l’Apple Watch SE 2e génération qui offre beaucoup plus que ce que j’attendais. Cette montre connectée est très complète : elle propose des fonctionnalités avancées comme le suivi du sommeil ou le GPS intégré. La qualité de construction est impeccable et sa simplicité d’utilisation est très appréciable. De plus, elle offre un excellent rapport qualité/prix pour les utilisateurs iPhone.

Notre avis sur la montre connectée Apple Watch SE 2ème génération

La nouvelle Apple Watch SE de 2e génération a de quoi séduire avec son design simplement actualisé, hérité de l’Apple Watch Series 4 et qui dispose désormais d’un dos de boîtier en nylon assorti au boîtier en aluminium.

Une montre connectée très légère

Avec son écran Amoled de 1,78″ de grande qualité, en termes de taille comme de luminosité maximale (1000 nits annoncés), cette montre est légère (62,7 g avec bracelet, 33,1 g sans) et possède une épaisseur raisonnable (10,7 mm). Elle est également certifiée 5 ATM, ce qui lui permet de résister à l’eau et donc de pouvoir être utilisée pour la natation.

Plus de performances que pour l’Apple Watch SE 1ère génération

Côté performance, l’Apple Watch SE de 2e génération est dotée de la même puce S8 que la Series 8, qui lui permet d’offrir des performances annoncées comme étant supérieures de 20 % à celles de la Watch SE de 1re génération. Elle profite de fonctions de sécurité perfectionnées et dispose pratiquement des mêmes capacités et fonctions que les montres supérieures. Toutefois, il faut noter que seuls les iPhone peuvent fonctionner avec cette Apple Watch SE 2.

L’utilisation de l’Apple Watch SE est très intuitive

En ce qui concerne l’utilisation de la montre, le volet des notifications se déroule d’un glissement de doigt vers le bas, tandis que celui des raccourcis apparaît d’un geste opposé. Un balayage horizontal de l’écran permet de passer d’un cadran (Watch Face) à un autre et non pas de faire défiler des widgets.

Un appui prolongé sur le bouton de la couronne rotative ouvre le menu d’urgence, tandis qu’un double appui sur la couronne rotative permet de revenir à la dernière application ouverte. Un double appui sur le second bouton de la tranche droite de la montre permet quant à lui d’ouvrir Apple Wallet pour afficher ou utiliser nos cartes (paiement avec Apple Pay, fidélité, embarquement…). L’assistant vocal Siri reste au cœur de la montre et peut être activé soit par la voix (“Dis Siri…”), soit par un appui prolongé sur le bouton de la couronne rotative.

Toutes vos applications dans votre Apple watch

En ce qui concerne les applications, l’Apple Watch SE de 2e génération dispose de l’app Watch pour configurer sa montre, de l’app Santé pour les données de santé, de l’app Forme pour les sportifs, et dispose d’un capteur cardio de 2e génération. Elle offre un suivi GPS globalement satisfaisant, mais il est à noter qu’elle ne dispose pas de la fonction de suivi de l’oxygénation du sang (SpO2). Elle propose en revanche un suivi avancé du sommeil et une autonomie d’environ une journée et demie.

Verdict final

En dépit de son design un peu ancien et de son écran un peu plus petit que celui de la Series 8, l’Apple Watch SE de 2e génération se distingue par sa qualité de fabrication impeccable et ses fonctions complètes. Elle s’intègre parfaitement à l’écosystème Apple et est facile à utiliser, avec des mesures de haut niveau et une riche offre d’applications. Elle est donc une excellente option pour ceux qui cherchent une montre connectée performante et complète, sans pour autant devoir dépenser le prix d’une montre haut de gamme.