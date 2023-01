APL : Une revalorisation du barème des aides personnalisées au logement

Des nouvelles en bref :

Le seuil de revenu R0 (à partir duquel l’aide au logement commence à décroître) a été augmenté de 374 euros pour une personne seule sans personne à charge et pour les personnes avec des personnes à charge.

Les APL sont versées chaque mois et sont révisées chaque année en fonction de l’évolution des ressources et de la composition de la famille.

Les nouveaux droits seront calculés à partir de ce nouveau barème et seront crédités généralement autour du 5 février.

Cette revalorisation intervient après une augmentation de 3,5% des APL en 2021 et de 2,4% en 2022.

Les aides personnalisées au logement (APL) : qu’est-ce que c’est ?

Les APL sont un filet de sécurité pour les personnes ayant du mal à boucler leurs fins de mois en raison de faibles revenus. Elles sont versées par la Caisse d’allocations familiales (CAF) et sont destinées aux personnes habitant de manière stable et régulière en France.

Pour en bénéficier, il faut remplir certaines conditions liées aux ressources et à l’occupation du logement. Le montant de l’aide varie en fonction de ces critères et peut être cumulée avec d’autres aides au logement, comme la loi Pinel ou le prêt à taux zéro (PTZ).

La revalorisation du barème des APL : comment cela fonctionne ?

Pour en faire la demande, il faut remplir une demande en ligne sur le site de la CNAF ou remplir un formulaire papier disponible auprès de sa caisse d'allocations familiales.

Une aide précieuse pour les ménages à faibles revenus

Cette revalorisation du barème des aides personnalisées au logement peut aider un grand nombre d’allocataires à faibles revenus à payer leur loyer ou leur mensualité de prêt immobilier. Cela peut leur offrir un véritable soulagement et leur permettre de vivre plus dignement.

Ainsi, grâce à cette nouvelle revalorisation du barème des APL, de nombreux ménages à faibles revenus pourront profiter d’une aide plus élevée et de conditions de ressources plus favorables pour obtenir ces aides.

Une augmentation significative pour de nombreux foyers

Le barème des allocations personnelles de logement (APL) va être modifié fin janvier 2022, ce qui pourrait concerner de nombreux allocataires. En effet, ceux qui étaient au-dessus de l'ancien plafond de revenu pourront maintenant prétendre à des APL grâce à cette modification. Les nouveaux droits seront calculés à partir de ce nouveau barème et seront crédités généralement autour du 5 février.