Thetahealing : comment ça marche ?

Le ThetaHealing est une approche thérapeutique basée sur la croyance selon laquelle il est possible de guérir les maladies physiques et émotionnelles en utilisant la pensée et la prière. Le ThetaHealing a été développé par Vianna Stibal, une naturothérapeute américaine, dans les années 1990.

Theta healing : une méthode de guérison

Le Thetahealing est une méthode de guérison énergétique qui utilise la force de l’esprit pour guérir le corps et l’âme. Cette technique s’appuie sur la croyance selon laquelle nous sommes tous connectés à une énergie universelle appelée « Theta », qui est à l’origine de toute guérison. En utilisant cette énergie, nous pouvons guérir nos blessures émotionnelles et physiques.

Présentation de la theta healing et de son fonctionnement :

La théta healing est une méthode thérapeutique naturelle qui repose sur l’utilisation du pouvoir de l’esprit pour soigner le corps. On utilise la fréquence theta, une onde cérébrale associée à la méditation profonde, le sommeil et la relaxation. Les thérapeutes theta utilisent cette fréquence pour entrer en communication avec le subconscient du patient et identifier les blocages émotionnels et mentaux qui peuvent être à l’origine de maladies physiques.

La théta healing peut être utilisée pour traiter de nombreux problèmes de santé, comme la douleur chronique, les troubles de l’humeur, les troubles digestifs, les allergies et les maladies auto-immunes. Elle peut également être utilisée pour améliorer la performance sportive, réduire le stress et favoriser la relaxation.

Comment fonctionne theta healing ?

Le Theta Healing permet d’accéder à un état de conscience theta, où il est possible de communiquer directement avec l’inconscient. L’inconscient est la partie de l’esprit qui stocke les mémoires, les croyances et les programmes qui influencent notre comportement. En accédant à cet état, il est possible de reprogrammer l’inconscient pour qu’il favorise la guérison et le bien-être.

Les émotions sont en réalité des messages que notre corps nous envoie pour nous dire qu’il a besoin d’être nourri, soigné et écouté. Nous sommes loin du simple domaine des croyances : les émotions influent évidemment sur le physique.

Que se passe-t-il pendant une séance de theta healing?

Pendant une session de theta healing, le praticien va travailler avec le client pour identifier les blocages émotionnels et les libérer. le thérapeute va ensuite utiliser la fréquence theta pour guider le client dans une profonde relaxation et l’aider à atteindre un état de conscience modifiée. pendant cet état, le client sera en mesure de libérer les blocages émotionnels et de se connecter à son moi supérieur.

Pourquoi faire une séance de theta healing ?

Le theta healing est une technique thérapeutique qui peut vous aider à guérir de vos blessures émotionnelles et mentales. Cette technique vous permet de vous connecter à votre moi supérieur et de soigner vos blessures en travaillant avec l’énergie de la conscience universelle. Le theta healing vous permet également de vous libérer des croyances limitantes et des blocages émotionnels qui vous empêchent d’avancer dans votre vie. Si vous faites une séance de theta healing, vous pourrez profiter des bienfaits suivants :

Les bénéfices du thetahealing :

Thetahealing est une technique thérapeutique qui utilise la méditation et la visualisation pour guérir le corps et l’esprit. Le but du thetahealing est de libérer les blocages émotionnels et mentaux afin que vous puissiez atteindre votre plein potentiel. Le thetahealing peut être utilisé pour traiter de nombreux problèmes de santé, tels que la dépression, l’anxiété, les troubles du sommeil, les douleurs chroniques, les allergies, les maladies auto-immunes et même le cancer. Le thetahealing est une approche globale de la santé et du bien-être qui vise à réparer le corps, l’esprit et l’âme. La technique repose sur quatre principes fondamentaux :

La foi : en vous-même, en la vie et en votre capacité à guérir.

L’amour : de soi et des autres.

Le pardon : de soi et des autres.

La gratitude : pour ce que vous avez déjà et pour ce qui va venir.

Cette méthode de guérison puissante qui peut aider à transcender les blessures émotionnelles et physiques.

L’utilisation des ondes :

Pendant une séance, le praticien va émettre des ondes de basse fréquence qui vont pénétrer le corps. Les ondes sont émises par les mains, la tête et les yeux du thérapeute. Ces ondes peuvent être utilisées pour soulager la douleur, améliorer le sommeil, réduire l’anxiété, augmenter la créativité, améliorer les problèmes de mémoire et même aider à guérir les blessures du passé.

Cette pratique permet d’agir sur le niveau de vibrations des cellules, ce qui favorise une meilleure circulation des énergies.

