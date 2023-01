Vous êtes à la recherche d’une solution de recharge fiable et durable pour votre véhicule électrique? Le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est la réponse à vos besoins :

Chargeur Wallbox Pulsar Plus avec puissance de charge réglable jusqu’à 7.4 kW.

Compatible avec véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant un connecteur Type 2.

Connectivité Bluetooth et Wi-Fi pour surveiller et planifier les charges via l’application myWallbox.

Câble de charge intégré de 5 ou 7 mètres de long et protection intégrée contre les fuites.

Résistant aux intempéries avec indice de protection IP54.

Faites le choix écologique et optez pour le Chargeur Wallbox Pulsar Plus pour recharger votre véhicule électrique de manière fiable et durable.

Chargez votre véhicule électrique avec le Chargeur Wallbox Pulsar Plus de Wallbox

Le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est une solution idéale pour recharger votre véhicule électrique.

Chargeur Wallbox Pulsar Plus pour véhicules électriques - Puissance réglable jusqu'à 7.4 KW, câble de Charge Type 2, Wi-FI et Bluetooth, OCPP Compatible avec l'ensemble des installations domestiques, véhicules électriques et hybrides rechargeables du marché utilisant un connecteur Type 2. Grâce à l'application myWallbox, surveillez et planifiez vos charges, consultez les statistiques en temps réel et bien plus encore. Convient à une installation à l'intérieur et à l'extérieur, car il résiste à l'eau et à la poussière grâce à son indice de protection IP54. Capacité de charge à puissance réglable jusqu'à 22 kW. Câble de charge Type 2 de 5 ou 7 mètres de long. Connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Compatible avec tous les compteurs d'énergie Wallbox permettant d'éviter les pannes de courant, les surprises sur vos factures d'énergie et de charger votre VE avec vos panneaux solaires. 759,99 €

Ce chargeur est compatible avec l’ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables du marché qui utilisent un connecteur Type 2. Profitez pleinement des capacités de charge multiples grâce à l’application myWallbox, surveillez et planifiez vos charges, consultez les statistiques en temps réel et bien plus encore !

Puissance de charge réglable jusqu’à 7,4 kW.

Câble de charge Type 2 de 5 ou 7 mètres.

Connectivité Bluetooth et Wi-Fi.

Compatible avec l’ensemble des installations domestiques, véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Indice de protection IP 54.

Application myWallbox pour surveiller et planifier les charges et consulter les statistiques en temps réel.

Le chargeur peut ne pas être compatible avec certains véhicules électriques.

Peut ne pas être compatible avec certains compteurs d’énergie.

Caractéristiques techniques Couleur Noir Dimensions du produit 8,2 P x 16,3 L x 16,6 H centimètres Poids de l’article 1000 Grammes Compatible avec l’ensemble des installations domestiques, véhicules électriques et hybrides rechargeables du marché utilisant un connecteur Type 2.

Après avoir testé le Chargeur Wallbox Pulsar Plus de Wallbox, je suis impressionnée par sa puissance de charge réglable et ses fonctionnalités avancées. Le chargeur est très facile à installer et à utiliser. La connectivité Bluetooth et Wi-Fi est pratique pour surveiller et planifier les charges, et l’application myWallbox est intuitive pour générer des statistiques en temps réel.

WALLBOX Borne de recharge Pulsar Plus - câble attaché 5m Type 2 - 1,4 à 7,4kW - monophasé - Bluetooth - Wifi Une borne mini WALLBOX Pulsar Plus, connectée, et à puissance réglable conçue pour la maison, intérieur ou extérieur La WALLBOX Borne de recharge monophasée Wallbox Pulsar Plus - monophasée - réglable 2,3 à 7,4kW - Bluetooth - Wi-Fi - câble attaché Type2 5m s'alimente en monophasé. Son intensité de 1 152,86 €

J’ai également apprécié que ce soit une solution écologique pour recharger mon véhicule électrique sans surcharger le réseau. En conclusion, je recommande fortement le Chargeur Wallbox Pulsar Plus car il offre une solution polyvalente pour recharger votre véhicule électrique de manière fiable et durable.

Verdict

Le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est une solution pratique pour recharger votre véhicule électrique sans surcharger le réseau. Il s’installe en quelques minutes et offre des performances de charge réglables pour répondre à tous vos besoins de recharge.

Petit plus perso : son design. Il est aussi discret qu’efficace et permet d’être facilement installé, sans encombrer l’espace. Cette Wallbox a facilement trouvé sa place sur mon mur de garage. C’est à ce jour la meilleure borne électrique de chargement que j’ai pu utiliser chez moi. La borne de recharge électrique précédente était plus encombrante mais elle chargeait surtout plus lentement.

Donc, si vous cherchez une borne de recharge électrique pour votre véhicule, cette Wallbox est idéale. Pratique, design, peu encombrante et très efficace, elle va vous ravir !

FAQ

Quelle est la puissance de charge du Chargeur Wallbox Pulsar Plus ?

Le Chargeur Wallbox Pulsar Plus dispose d’une puissance de charge réglable jusqu’à 7.4 kW.

Le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est-il compatible avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables du marché ?

Oui, le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est compatible avec l’ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables du marché qui utilisent un connecteur Type 2.

Quelle est la longueur du câble de charge intégré du Chargeur Wallbox Pulsar Plus ?

Le Chargeur Wallbox Pulsar Plus dispose d’un câble de charge intégré de 5 ou 7 mètres de long.

Est-il possible de surveiller et de planifier les charges avec le Chargeur Wallbox Pulsar Plus ?

Oui, grâce à la connectivité Bluetooth et Wi-Fi du Chargeur Wallbox Pulsar Plus, vous pouvez utiliser l’application myWallbox pour surveiller et planifier vos charges, ainsi que consulter les statistiques en temps réel.

Le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est-il résistant aux intempéries ?

Oui, le Chargeur Wallbox Pulsar Plus dispose d’un indice de protection IP54 qui le rend résistant aux intempéries.

Est-il possible de recharger mon véhicule électrique avec le Chargeur Wallbox Pulsar Plus sans surcharger le réseau électrique ?

Oui, le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est une solution écologique pour recharger votre véhicule électrique sans surcharger le réseau.

Chargeur Wallbox Pulsar Plus pour véhicules électriques - Puissance réglable jusqu'à 7.4 KW, câble de Charge Type 2, Wi-FI et Bluetooth, OCPP Compatible avec l'ensemble des installations domestiques, véhicules électriques et hybrides rechargeables du marché utilisant un connecteur Type 2. Grâce à l'application myWallbox, surveillez et planifiez vos charges, consultez les statistiques en temps réel et bien plus encore. Convient à une installation à l'intérieur et à l'extérieur, car il résiste à l'eau et à la poussière grâce à son indice de protection IP54. Capacité de charge à puissance réglable jusqu'à 22 kW. Câble de charge Type 2 de 5 ou 7 mètres de long. Connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Compatible avec tous les compteurs d'énergie Wallbox permettant d'éviter les pannes de courant, les surprises sur vos factures d'énergie et de charger votre VE avec vos panneaux solaires. 811,01 €

Le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est-il facile à installer et à utiliser ?

Oui, le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est très facile à installer et à utiliser grâce à son câble intégré et à son indice de protection IP54.

Est-ce que le Chargeur Wallbox Pulsar Plus est compatible avec tous les compteurs d’énergie ?

Il est possible que le Chargeur Wallbox Pulsar Plus ne soit pas compatible avec certains compteurs d’énergie. Il est recommandé de vérifier auprès de votre fournisseur d’énergie avant l’installation.

Qui peut installer une Wallbox ?

Il est recommandé de faire installer votre Wallbox par un professionnel qualifié, comme un électricien agréé. En effet, l’installation d’une Wallbox implique la manipulation d’équipements électriques et nécessite des connaissances et des compétences spécifiques pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l’appareil.

Il est important de noter que la pose d’une Wallbox doit être effectuée conformément aux normes électriques en vigueur dans votre pays et que vous devrez peut-être obtenir une autorisation de votre fournisseur d’électricité avant de procéder à l’installation. Il est également possible de faire installer votre Wallbox par le fabricant ou par un revendeur agréé. Dans ce cas, vous pouvez être sûr que l’installation sera réalisée dans les règles de l’art et que les garanties du fabricant seront préservées.