Noël LeGraët s’excuse : comment va réagir la “légende” Zidane ?

Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football (FFF), a suscité un tollé suite à ses propos tenus à l’encontre de Zinédine Zidane lors d’une interview avec RMC Sport.

Deschamps continue, “rien à secouer” de Zidane…

Après avoir annoncé la prolongation de Didier Deschamps à la tête de la sélection française jusqu’en 2026, Noël Le Graët a été interrogé sur le cas Zidane.

Longtemps pressenti pour prendre la suite de son coéquipier et capitaine en 1998, la candidature de “Zizou” n’a finalement pas été retenue. Le Graët a donc été interrogé sur cette décision et sa réponse fût aussi brève qu’irrévérencieuse :

“Zinédine Zidane au Brésil ? Je m’en fous. Il peut aller où il veut, dans un club ou dans une équipe nationale. Ça ne me dérange pas vraiment. A-t-il essayé de m’appeler ? Certainement pas. Je n’aurais même pas décroché pour lui”.

Une vague d’indignation

Cette déclaration a provoqué une vague d’indignation et a conduit l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, Kylian Mbappé (24 ans) à prendre la défense de Zidane dans un tweet :

“Zidane, c’est la France. On ne manque pas de respect à une légende comme ça”

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… ????????‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

De nombreux sportifs lui ont enclenché le pas et même les personnalités politiques ont pris position puisque la Ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a à son tour appelé Noël Le Graët à présenter des excuses.

Des excuses tardives et maladroites

Face à l’indignation générale, Noël Le Graët s’est finalement excusé dans une interview avec l’AFP et a déclaré que ses «commentaires maladroits ont créé un malentendu» et qu’il «présente ses excuses» à Zidane. Il a ajouté que ses commentaires ne reflétaient pas ses pensées et sa considération pour le légendaire footballeur.

Les remarques qu’il avait faites n’étaient pas nécessairement intentionnelles, mais il a reconnu qu’elles étaient inappropriées et qu’elles avaient pu être interprétées comme une insulte à Zidane.

