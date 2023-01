Netflix : l’abonnement avec pub, un accueil mitigé…

Netflix, le principal service de streaming au monde, a récemment lancé une nouvelle offre d’abonnement à 5,99 € avec des publicités.

Cette démarche a suscité des réactions mitigées chez les abonnés, certains trouvant l’idée plutôt séduisante et d’autres la trouvant plus que mauvaise.

Nous avons donc décidé d’examiner de plus près les détails de cette nouvelle offre, ses avantages potentiels et ses inconvénients, afin de savoir quoi en penser et comment cela pourrait impacter l’industrie du streaming dans son ensemble.

Publicités sur Netflix : un nouveau développement

Vous en avez peut-être entendu parler, Netflix a testé une nouvelle offre d’abonnement qui comprend des publicités. Désormais pour 5,99 €/mois vous pouvez donc avoir accès à la plateforme en échange de 5 minutes de pub toutes les heures.

Cela signifie qu’en plus du contenu habituel, les abonnés verront également un nombre limité de publicités pendant la diffusion de leurs séries préférées sur la plateforme.

Les études menées en interne par la plateforme ont rapporté que la phase initiale de test a été accueillie plutôt positivement.

Mais, on ne va pas se mentir, une telle offre n’a pas que des avantages…

Les avantages et inconvénients des publicités sur Netflix

L’ajout de publicités à l’abonnement Netflix se veut positif à la fois pour la plateforme et pour ses abonnés.

Pour Netflix, le principal avantage est une augmentation conséquente de ses revenus. Avec plus de gens disposés à se tourner vers l’option d’abonnement avec pub, l’entreprise pourrait être en mesure de générer des revenus supplémentaires provenant des publicités sans augmenter les prix d’abonnement pour ses abonnements traditionnels sans publicité.

De plus, les publicités sont censées offrir plus d’occasions pour Netflix de promouvoir son propre contenu original auprès d’un public plus large.

Par exemple : une publicité de 30 secondes pour une nouvelle série originale de Netflix pourrait non seulement aider à susciter l’intérêt pour le programme, mais également aider à attirer davantage d’abonnements à la plateforme.

Cependant, il y a également quelques inconvénients potentiels à prendre en compte.

L’un des principaux inconvénient est que les publicités peuvent perturber l’expérience utilisateur de certains téléspectateurs. Si les publicités ne sont pas bien ciblées ou sont affichées trop fréquemment, elles peuvent être perçues comme une nuisance et pourraient conduire à une baisse de la satisfaction des clients.

Par ailleurs, certains téléspectateurs pourraient trouver que les publicités interrompent leur visionnage et nuisent à l’immersivité de l’expérience.

Comment cette offre pourrait-elle affecter l’industrie du streaming ?

L’ajout de publicités à Netflix pourrait avoir un impact significatif sur l’industrie du streaming cat cela pourrait inciter d’autres services de streaming à adopter des modèles similaires et à incorporer des publicités dans leurs offres d’abonnement.

Cela pourrait également conduire à une augmentation des tarifs publicitaires pour les annonceurs et pourrait favoriser une plus grande concurrence dans cet espace.

De plus, l’ajout de publicités pourrait encourager d’autres services de streaming à produire plus de contenu original et à offrir plus de choix aux téléspectateurs. Ce qui pourrait, à terme, ouvrir la porte à une plus grande diversité d’options et d’opportunités pour les créateurs de contenu et pourrait également contribuer à stimuler l’innovation dans l’industrie de la diffusion en continu.

En conclusion, bien que l’ajout de publicités à Netflix ait le potentiel d’apporter des avantages à la fois à l’entreprise et à ses téléspectateurs, il y a également beaucoup d’inconvénients qui n’auront échappé ni aux experts ni aux abonnés.

Et vous, vous êtes pour ou contre les publicités sur Netflix ?