Les meilleurs adaptateurs bluetooth de 2023 !

Les appareils sans fil font aujourd’hui partie intégrante de notre vie quotidienne mais tous les appareils (notamment les plus anciens) ne disposent pas forcément de la technologie Bluetooth.

L’utilisation d’adaptateurs Bluetooth peut donc être très utile pour connecter des appareils sans fil à des dispositifs non compatibles ou obsolètes.

Que vous ayez besoin de connecter :

votre téléphone à votre voiture,

votre ordinateur à une TV,

ou un casque audio à votre PC

Il existe une large gamme d’adaptateurs Bluetooth qui sont parfaitement adaptés à chaque situation.

Dans cet article, nous allons examiner les meilleurs adaptateurs Bluetooth par catégorie pour vous aider à trouver celui qui répond le mieux à vos besoins.

Les 4 meilleurs adaptateurs Bluetooth pour la voiture

Vous voulez connecter votre téléphone portable à votre voiture ? Les adaptateurs Bluetooth sont parfaits pour cette tâche ! Vous pouvez choisir parmi un large choix d’options selon vos besoins et votre budget.

Le meilleur modèle : l’adaptateur Bluetooth COMSOON 5.0

L’adaptateur possède une transmission sans fil stable et rapide jusqu’à 10 mètres, ce qui signifie qu’il est compatible avec la plupart des appareils Bluetooth et non-Bluetooth, y compris les téléphones portables, tablettes et autres appareils mobiles.

Il dispose également d’un port AUX 3,5 mm qui vous permet de brancher facilement un casque audio ou d’autres haut-parleurs externes si vous souhaitez écouter de la musique ou des podcasts en déplacement.

Les autres modèles disponibles sur le marché

Nom Version Bluetooth Fonctions supplémentaires SONRU Transmetteur FM Bluetooth V5.0 V5.0 Ecran LED intégré et deux ports USB pour charger les appareils Goigrn Transmetteur FM Bluetooth V4.2 Grand écran LCD et microphone intégré pour appels mains libres Guanda Bluetooth Transmetteur FM pour Voiture V4.1 Réglage automatique du canal et fonction mains libres COMSOON Bluetooth 5.0 Adaptateur V5.0 Compatible avec la plupart des appareils et port AUX 3,5 mm

Le top 4 des adaptateurs Bluetooth pour les TV

Pour connecter un casque audio ou une enceinte Bluetooth à votre téléviseur, vous aurez besoin d’un adaptateur spécialement conçu à cet effet.

Le plus performant : l’adaptateur Bluetooth Besign be RTX Longue Portée

L’adaptateur est capable d’atteindre des distances allant jusqu’à 30 mètres, ce qui signifie que vous pouvez profiter de votre contenu multimédia sans avoir à vous soucier de perdre le signal à cause d’obstacles ou d’interférences.

Il est également compatible avec la plupart des casques et enceintes Bluetooth, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier de savoir si votre appareil est compatible ou non avec l’adaptateur.

Les autres adaptateurs qui valent le détour

Nom Version Bluetooth Fonctions supplémentaires TaoTronics Adaptateur Audio Bluetooth 5.0 V5.0 Port AUX 3,5 mm et technologie Qualcomm aptX HD pour une qualité audio supérieure HomeSpot Adaptateur Audio Sans Fil V4.2 Compatible avec la plupart des appareils et port AUX 3,5 mm Avantree Oasis Longue Portée Adaptateur Audio sans Fil / Bluetooth V4.2 Batterie rechargeable intégrée pour une autonomie allant jusqu’à 10 heures Besign be -RTX Longue Portée Adaptateur Audio sans Fil / Bluetooth V4.1 Portée de 30 mètres et compatible avec la plupart des casques et enceintes bluetooth

Les 4 adaptateurs Bluetooth pour les PC incontournables en 2023

Les PC ne sont pas toujours compatibles avec les équipements sans fil modernes comme les manettes PlayStation 4 ou les haut-parleurs externes bluetooth, ce qui peut être très frustrant si vous voulez jouer ou écouter de la musique via un PC plus ancien ou moins puissant.

Heureusement, il existe des adaptateurs bluetooth spécialement conçus pour résoudre ce problème ! Il peut cependant être difficile de trouver un bon adapteur bluetooth pour PC parmi les différentes options disponibles sur le marché.

Voici quelques-unes des meilleures options actuelles.

Nom Version Wi-Fi (WLAN) Fonctions supplémentaires Logitech USB Unifying Receiver Dongle Wireless Mouse Keyboard Kit 802.11n/g/b/a Compatible avec Windows XP/Vista/7/8/10 Sabrent Dongle USB 4-en-1 Nano sans Fil Wi-Fi (WLAN) 802.11ac/n/g/b Technologie Plug & Play ASUS USB-BT400 Nano Dongle USB Sans Fil Wi-Fi (WLAN) 802.11ac/n/g/b Compatibilité multiplateforme TP-Link UB400 Nano Dongle USB Sans Fil Wi-Fi (WLAN) 802.11ac/n/g/b Port microUSB 2.0

Les meilleurs adaptateurs bluetooth de 2023 : le mot de la fin

Les adaptateurs bluetooth sont indispensables si vous voulez profiter pleinement de toutes les possibilités offertes par les appareils modernes sans fils tels que les smartphones, tablettes ou ordinateurs portables vers des dispositifs plus anciens ou non compatibles tels que voitures, téléviseurs ou PC plus anciens dont la technologie ne permet pas une connectivité directe aux périphériques modernes .

Toutefois, il est important de prendre en compte certains critères avant d’acheter un adaptateur bluetooth afin d’être sûr de choisir celui qui répondra au mieux à nos besoins :