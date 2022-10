Les déguisements les plus « tendance » pour Halloween 2022

Halloween arrive ! Tremblez !!

Halloween est une période où les gens peuvent se déguiser et prétendre être quelqu’un ou quelque chose d’autre. Pour de nombreux enfants, c’est leur fête préférée parce qu’ils peuvent aller à la chasse aux bonbons et manger beaucoup de bonbons. Mais quels sont les costumes d’Halloween les plus populaires pour les 2022 ? Selon de récentes recherches sur Google, les sorcières sont les grandes gagnantes.

Le classement 2002

1 . Sorcières

2. Spider-Man

3. Dinosaures

4. Fées

5. Pirates

6. Lapins

7. Cowboys

8. Personnages de Stranger Things

9. Harley Quinn

10. Cheerleaders

En clair, cela signifie que beaucoup de gens vont se déguiser en sorcières pour Halloween 2022. Et ce ne sont pas seulement les enfants qui le font. Les adultes s’y mettent aussi.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, envisagez l’un des autres costumes populaires de la liste. Les personnages de Stranger Things, par exemple, ou Harley Quinn, l’acolyte du Joker dans Suicide Squad.

Peu importe ce que vous choisissez de porter, passez un joyeux Halloween en toute sécurité !

Les flops du classement

Pour les grands perdants de la faveur du public, on retrouve clowns, vampires et citrouilles, toujours très présents dans les résultats, ainsi que d’autres demandes à la fois plus modernes et plus nostalgiques : de nombreuses personnes souhaitent apparemment un costume lié au film Hocus Pocus , sorti en 1993.

Les costumes de clowns sont populaires depuis des années, mais ils sont peut-être sur le déclin en raison de leur association avec des films d’horreur comme It et American Horror Story . Si vous êtes à la recherche d’un costume de clown, vous devriez peut-être envisager l’une des autres options de la liste.

Il en va de même pour les vampires. Avec la fin de la série Twilight et l’arrêt de la diffusion de True Blood, il semble que la vampiromanie se soit un peu calmée. Mais si vous tenez à vous déguiser en vampire pour Halloween, il existe encore de nombreuses options de déguisement.

Des déguisements décalés !

Les séries télé, les films, les animaux… Les recherches effectuées cette année sur Google révèlent que les internautes recherchent une grande variété de costumes d’Halloween. Voici quelques-uns des costumes les plus insolites :

– Eleven de Stranger Things

– Dark Vador

– Licorne

– Pikachu

– Panda

– Papillon

Alors, que porterez-vous pour Halloween 2022 ? Quoi qu’il en soit, nous espérons que vous passerez un moment effrayant et amusant !

