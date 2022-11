Les bottes : l’accessoire mode de cet hiver

Bottes de pluie en caoutchouc, à talon, cuissardes, l’hiver 2022/2023 est résolument « bottes » !

Cet hiver, les podiums se sont couverts de différents modèles de ces chaussures si indispensables dans notre dressing. Des plus classiques aux plus originales, nous vous présentons une sélection des 10 plus belles bottes de cet hiver.

Les bottes de pluie en caoutchouc

Cet hiver, il pleut des bottes ! Et pour cause, la botte de pluie est de nouveau à la mode et on la voit partout. Que ce soit sur les podiums ou dans la rue, cette chaussure est définitivement L’accessoire du moment. On aime son côté pratique qui nous permet de braver les intempéries tout en étant stylée. Et comme elle se décline en plusieurs couleurs et motifs, il y en a pour tous les goûts !

Le talon

Tendance et indémodable, le talon est LA chaussure incontournable de la saison. Qu’il s’agisse d’un talon aiguille, d’un kitten heel ou d’un block heel, cet hiver, on se met en valeur ! Et pour cause, le talon nous rend plus grandes et plus fines, et surtout il met en valeur nos jambes. On aime son côté féminin et sexy qui nous donne confiance en nous.

Les cuissardes

Cet hiver, les cuissardes font leur grand retour sur les podiums. Et pour cause, elles sont ultra sexy et très tendance ! Elles ont l’avantage d’être très flatteuses car elles affinent nos jambes. On adore les porter avec une mini-jupe ou un short pour mettre en valeur nos jambes.

Les bottes souples

Confortables les bottes souples et tendance sont un must-have cet hiver ! On adore leur look avachi qui nous donne une allure décontractée et relaxante. Que vous choisissiez une botte avec une doublure en fourrure ou une botte en cuir, elles garderont vos pieds au chaud tout l’hiver.

On ose les bottes de pluie cuissardes !

Sur le podium de Channel, on voit beaucoup de bottes de pluie à hauteur de cuisse. Et pour cause, elles sont à la fois confortables et stylées ! On aime leur originalité qui nous permet de nous démarquer de la foule.

Retour des santiags

Les santiags sont de nouveau à la mode ! On adore leur look de cow-boy qui nous donne une allure très tendance. Que vous choisissiez un modèle en cuir ou en daim, elles donneront une touche très chic à votre tenue.

Les bottes à hauteur de genou

Les bottes à hauteur de genou sont de retour sur les podiums et on adore ça ! Elles ont l’avantage d’être très confortables et de garder nos jambes au chaud. On aime les porter avec une jupe courte ou un short pour mettre nos jambes en valeur.

Alors voilà, notre sélection des bottes de cet hiver.

Maintenant que vous connaissez toutes les tendances de cet hiver, il est temps de faire du shopping ! Les bottes sont les chaussures parfaites pour braver le froid tout en étant stylées. Alors n’attendez plus et faites-vous plaisir !