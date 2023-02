Le séisme en Turquie et en Syrie: un bilan de plus de 17 500 morts

Le 6 février, un séisme d’une magnitude estimée à 7,4 a frappé la Turquie et la Syrie, faisant au moins 21 719 morts et des milliers de blessés. Les associations nationales telles que Secours Populaire et L’unicef se mobilisent localement pour fournir une aide aux victimes touchées par cette catastrophe.

Adem Altan : le photographe qui a capturé l’une des images les plus marquantes du drame

L’une des images les plus marquantes de la violence du séisme a été capturée par le photographe AFP Adem Altan.

Il a pris une photo de Mesut Hancer tenant la main de sa fille Irmak morte dans les décombres de leur maison à Kahramanmaras. Le photographe a raconté que Mesut Hancer lui avait demandé de prendre des photos de sa fille et lui avait montré l’endroit où elle gisait.

Cette scène tragique a eu un impact profond sur Adem Altan qui a décrit cela comme une “douleur insupportable” et qui n’a pu retenir ses larmes.

Les efforts des associations pour fournir une aide aux victimes

Un premier convoi d’aide est entré dans les zones rebelles syriennes par le poste-frontière de Bab Al-Hawa. Ce convoi contient des couvertures, des matelas, des tentes, du matériel de secours et des lampes solaires et devrait couvrir les besoins d’au moins 5 000 personnes. Malgré cette aide précieuse, les secouristes syriens ont exprimé leur déception quant à son utilisation spécifique pour rechercher des survivants dans les décombres.

Le président syrien se rend à Alep pour la première fois depuis le séisme

Le président syrien Bachar Al-Assad s’est rendu pour la première fois à Alep après que le séisme y soit survenu.

La Turquie annonce son intention d’ouvrir d’autres passages frontaliers afin que l’acheminement de l’aide puisse atteindre tous ceux qui ont été touchés par cette tragique catastrophe. Les associations nationales continuent à travailler sans relâche pour venir en aide aux familles affectées par cette immense perte.