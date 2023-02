Le nouveau POCO X5 Pro de Xiaomi : le smartphone idéal pour les joueurs et les amateurs de photo !

Avec le nouveau POCO X5 Pro, Xiaomi donne un coup de pouce à sa série de smartphones POCO. Présenté comme le smartphone idéal pour les joueurs et les amateurs de photo, le POCO X5 Pro est doté de caractéristiques impressionnantes et d’un design attrayant.

Design et prise en main

Le POCO X5 Pro est pourvu d’un châssis brillant en plastique avec un revêtement pailleté en noir, bleu ou jaune. Avec ses 162,1×76 mm et 7,9 mm d’épaisseur, le téléphone est relativement léger (181 grammes) et offre une prise en main agréable. La protection Corning Gorilla Glass 5 renforce la résistance de l’appareil.

Écran OLED de 6,67 pouces

Le POCO X5 Pro est équipé d’un écran OLED de 6,67 pouces doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une définition de 1080×2400 pixels. La colorimétrie de l’écran n’est pas très naturelle, mais pas non plus désagréable.

Performances

Le X5 Pro est doté d’une puce Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, ainsi que 128 ou 256 Go de stockage. La performance est stable et le téléphone chauffe rarement. La mise à jour logicielle MIUI 12 est disponible et offre de nombreuses fonctionnalités utiles. Le téléphone est compatible avec le Wi-Fi 5 802.11 ac, le Bluetooth 5.2, le NFC et le 5G, ce qui permet une connexion rapide à Internet. La recharge rapide à 67W offre un temps de charge très court.

Appareil photo et caméra

Ce smartphone est équipé d’un capteur photo principal de 108 mégapixels et d’un capteur frontal de 16 mégapixels. La qualité des images est impressionnante et l’appareil est capable de produire des photos de très haute qualité. Le téléphone prend également des vidéos en 4K. Cependant, la photo de nuit est moins réussie. La stabilité en jeu est également moins bonne que celle d’autres smartphones.

Prix et disponibilité

Ce petit bijou est disponible en 6+128 Go à 349 € et 8+256 Go à 399 €. Le POCO X5 est disponible en 6+128 Go à 269 €. Les téléphones sont disponibles sur le site officiel de Xiaomi.