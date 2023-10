Le gouvernement français est actuellement en pleine réflexion concernant une proposition controversée : le doublement des franchises médicales.

Cette mesure, qui vise à augmenter la participation financière des patients dans le coût de leurs médicaments et soins paramédicaux, soulève de nombreuses questions et inquiétudes quant à son impact sur l’accès aux soins et le pouvoir d’achat des citoyens.

Une mesure absente mais pas oubliée

Bien que le doublement des franchises médicales ait été annoncé précédemment, il est à noter que cette proposition ne figure pas dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2024. Cette absence pourrait suggérer une hésitation ou une réévaluation de la part du gouvernement face aux répercussions potentielles de cette mesure sur la population.

Les détails de la proposition

La proposition initiale envisageait de doubler la franchise médicale, la faisant passer de 50 centimes à un euro. Cette franchise est déduite des remboursements de l’Assurance maladie pour les médicaments et certains actes paramédicaux. La franchise médicale s’applique également aux transports sanitaires, hors urgences, et est actuellement plafonnée à 50 euros par an.

???? Doublement de la franchise médicale ➡️ "Il n’est pas abandonné”, annonce le ministre de la Santé. “Ma ligne rouge, c’est que les personnes déjà au plafond ne soient pas touchées, ne renoncent pas au soin.” #8h30franceinfo pic.twitter.com/hD0fpVUIXc — franceinfo (@franceinfo) September 28, 2023

Les enjeux financiers

L’objectif affiché de cette augmentation est de réaliser des économies significatives. Selon les estimations, le doublement des franchises pourrait permettre de récupérer entre 500 et 900 millions d’euros annuellement. Ces fonds contribueraient à une enveloppe globale d’économies prévues, s’élevant à 3,5 milliards d’euros pour 2024 dans le secteur de la santé.

Réactions et controverses

La proposition a déjà suscité des réactions, notamment de la part d’organisations telles que la Fédération française des diabétiques. Les critiques soulignent que cette mesure pourrait peser lourdement sur les personnes les plus vulnérables, affectant leur accès aux soins nécessaires et leur qualité de vie.

Face à cette proposition, une analyse critique s’impose. Il est impératif de considérer les répercussions d’une telle mesure sur la santé et le bien-être des citoyens, ainsi que sur leur capacité financière à accéder aux soins médicaux essentiels. La réflexion doit être centrée sur l’équilibre entre la réalisation d’économies budgétaires et la garantie d’un accès équitable et abordable aux soins pour tous les citoyens.