Depuis quelques semaines, une nouvelle forme d’invasion inquiète les habitants de plusieurs régions en France : les punaises nébuleuses. Ces insectes invasifs causent des dégâts importants dans les jardins et les maisons, poussant les autorités à lancer des avertissements et des conseils pour se protéger contre ces nuisibles.

Les punaises nébuleuses sont notamment gênantes en raison de leur prolifération rapide et de l’importance des dommages qu’elles peuvent causer sur la végétation et dans les habitations. Dans cet article, nous aborderons les caractéristiques de cette invasion inédite et vous donnons les clés pour préserver votre espace vert et votre maison face à cette menace.

Pourquoi les punaises nébuleuses envahissent-elles nos jardins et nos maisons ?

Les punaises nébuleuses se développent particulièrement bien au cours des saisons automnales où elles cherchent un refuge pour passer l’hiver.

En effet, avec le refroidissement des températures, ces insectes recherchent des endroits chauds et abrités, que ce soit dans les jardins ou dans les maisons. Originaires de Chine, elles ont probablement été introduites en Europe via le transport international, se cachant dans des marchandises, des trains ou des voitures.

Parmi les facteurs favorisant leur multiplication, on trouve :

Le changement climatique, qui modifie les conditions environnementales

La réduction des prédateurs naturels

Les transports internationaux de marchandises, qui facilitent leur dispersion géographique

Nébuleuse ou diabolique ? Repérez l'espèce de punaise qui vient de s'introduire chez vous ????

Pas de danger pour l'homme, mais la punaise diabolique peut occasionner de sérieux dégâts aux cultures et vergers.https://t.co/zq8G8bmsh9 — Daniel PAQUET (@Danieldeclerm) October 14, 2023

Comment repérer une invasion de punaises nébuleuses ?

Repérer une invasion de punaises nébuleuses est essentiel pour prendre des mesures rapides et efficaces pour contrôler leur prolifération. Voici quelques signes et méthodes pour identifier la présence de ces insectes nuisibles :

Observation visuelle : Les punaises nébuleuses sont des insectes de taille moyenne, mesurant entre 12 et 17 mm, avec un corps en forme de bouclier et de couleur brune avec des taches blanches sur le bout du corps. Leur présence peut souvent être détectée sur les murs, autour des fenêtres, ou sur les plantes.

Les punaises nébuleuses sont des insectes de taille moyenne, mesurant entre 12 et 17 mm, avec un corps en forme de bouclier et de couleur brune avec des taches blanches sur le bout du corps. Leur présence peut souvent être détectée sur les murs, autour des fenêtres, ou sur les plantes. Regroupements : Les punaises nébuleuses ont un instinct grégaire et tendent à se regrouper dans des endroits spécifiques, que ce soit sur une plante, une branche ou d’autres surfaces.

Les punaises nébuleuses ont un instinct grégaire et tendent à se regrouper dans des endroits spécifiques, que ce soit sur une plante, une branche ou d’autres surfaces. Odeur : Bien que la punaise nébuleuse n’émette pas d’odeur aussi forte que certaines autres espèces de punaises, une odeur désagréable peut parfois être détectée, surtout lorsqu’elles se sentent menacées.

Bien que la punaise nébuleuse n’émette pas d’odeur aussi forte que certaines autres espèces de punaises, une odeur désagréable peut parfois être détectée, surtout lorsqu’elles se sentent menacées. Dommages aux plantes : Les punaises nébuleuses se nourrissent de la sève des plantes, causant des dommages visibles tels que des taches jaunâtres ou brunâtres, des trous et d’autres marques sur les feuilles et les fruits.

Les punaises nébuleuses se nourrissent de la sève des plantes, causant des dommages visibles tels que des taches jaunâtres ou brunâtres, des trous et d’autres marques sur les feuilles et les fruits. Œufs : Les œufs de punaises nébuleuses sont jaunes et elliptiques et sont souvent pondus en masses de 20 à 30 sous les feuilles.

Les œufs de punaises nébuleuses sont jaunes et elliptiques et sont souvent pondus en masses de 20 à 30 sous les feuilles. Bourdonnement : Lorsqu’elles volent à l’intérieur de la maison, les punaises nébuleuses produisent un bourdonnement impressionnant, ce qui peut être un signe de leur présence.

En identifiant rapidement les signes d’une invasion de punaises nébuleuses, vous pouvez prendre des mesures pour contrôler et gérer la situation, en minimisant les dommages potentiels à votre maison et à votre jardin.

Que faire en cas d’invasion de punaises nébuleuses ?

En cas de suspicion ou de confirmation d’une invasion de punaises nébuleuses, il est important d’agir vite pour éviter les dégradations importantes que ces nuisibles peuvent causer. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à limiter leur prolifération et à protéger votre maison et votre espace vert :

Utilisation d’ail comme répulsif : Les punaises détestent l’odeur de l’ail. Vous pouvez préparer un spray répulsif en écrasant de l’ail et en le mélangeant avec de l’eau et du savon noir dilué. Vaporisez les zones infestées régulièrement. Utilisation de menthe : La menthe est aussi un répulsif naturel contre les punaises. Préparez un spray avec des feuilles de menthe hachées ou quelques gouttes d’huile essentielle de menthe dans de l’eau bouillante, et vaporisez les zones concernées. Utilisation d’absinthe : L’absinthe est un autre répulsif naturel. Vous pouvez utiliser des feuilles d’absinthe infusées dans de l’eau bouillante, filtrer et vaporiser les zones infestées. Inspection et élimination manuelle : Inspectez régulièrement les zones susceptibles d’être infestées et éliminez manuellement les punaises et leurs œufs que vous trouvez. Sceller les ouvertures : Assurez-vous que toutes les fissures et ouvertures dans votre maison sont bien scellées pour empêcher les punaises de pénétrer. Faire appel à des professionnels : Si l’invasion est massive et difficile à gérer, n’hésitez pas à faire appel à des professionnels spécialisés dans la lutte contre les punaises nébuleuses.

Ces méthodes sont basées sur l’utilisation de répulsifs naturels et d’interventions manuelles pour gérer l’invasion de punaises nébuleuses de manière écologique et respectueuse de l’environnement.

Face à cette invasion de punaises nébuleuses, il faut rester vigilant et prendre des mesures adaptées pour limiter leur prolifération.

N’hésitez pas à consulter régulièrement les informations diffusées par les autorités locales pour suivre l’évolution de la situation et adopter les meilleures pratiques en matière de prévention et de contrôle de ces nuisibles.