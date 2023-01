Hausse du prix du pétrole : la conséquence des dernières données économiques plutôt positives ?

Les prix du pétrole ont terminé en hausse vendredi lors de la dernière séance d’une année marquée par l’invasion russe de l’Ukraine, les craintes de récession et la pandémie de Covid-19 en Chine, qui ont provoqué de brusques mouvements au fil des mois. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence a grimpé de 2,93 % à 85,91 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février, a gagné 2,37 % repassant au-dessus des 80 dollars le baril pour la première fois depuis le début du mois, à 80,26 dollars.

Sur l’année, les cours sont en hausse de 10,45 % pour le Brent et de 6,82 % pour le WTI. Mais ils ont perdu près de 40 % de leur valeur par rapport aux pics enregistrés en mars, dans les premières semaines de la guerre en Ukraine. Les sanctions visant la Russie, un des plus grands producteurs d’hydrocarbures dans le monde, ont dans un premier temps fait s’envoler les prix, mais les craintes sur l’approvisionnement ont laissé la place à des inquiétudes sur la demande rappelle Han Tan, analyste chez Exinity.

Les perspectives de récession à travers le monde et les politiques monétaires plus strictes ont pesé sur les prix. Vendredi après une année tumultueuse, le marché se demande si cette hausse est liée aux dernières données économiques plutôt positives.

Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette hausse ?

