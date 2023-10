Les médecins libéraux, particulièrement actifs en Mayenne, sont en pleine mobilisation. Un mouvement de grève significatif a été observé, marquant une protestation intense contre les conditions actuelles de la pratique médicale.

Un tarif de consultation contesté

Au cœur de la contestation se trouve le tarif de consultation. Fixé à 25 euros, une augmentation à 26,50 euros est prévue pour le 1er novembre. Dr Luc Duquesnel, médecin généraliste à Mayenne et président des généralistes de la CSMF, exprime le mécontentement de la profession, insistant sur le fait que ce tarif ne reflète pas l’investissement réel des médecins dans les soins aux patients.

Les syndicats médicaux réclament une revalorisation à 30 euros.

Des négociations en attente

Les médecins attendent avec impatience la reprise des négociations avec l’Assurance maladie. Une lettre du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, est particulièrement attendue, celle-ci devant définir les grandes orientations des futures négociations et possiblement répondre aux attentes des médecins.

Les défis de la médecine libérale

La médecine libérale fait face à de nombreux défis. Depuis 2010, une baisse de 11,8% du nombre de médecins libéraux a été observée. Cette diminution est d’autant plus préoccupante que certains médecins rencontrent des difficultés financières, certains ayant même été contraints d’emprunter pour couvrir les charges de leur cabinet.

La question de la relève se pose. Beaucoup de médecins libéraux approchent de l’âge de la retraite, et il semble difficile de trouver qui prendra la relève. Les jeunes médecins, initialement orientés vers la médecine générale, se tournent vers d’autres spécialités après leurs premiers stages, laissant présager une aggravation de la pénurie de médecins généralistes.

Des lois jugées coercitives

Les médecins expriment également leurs inquiétudes vis-à-vis de certaines propositions législatives, dont la loi Valletoux. Ils estiment que ces lois pourraient imposer des contraintes excessives, telles que des gardes obligatoires à l’hôpital public, sans apporter de solutions efficaces aux problèmes d’accès aux soins et aux déserts médicaux.

Vers une redéfinition de la médecine libérale ?

Les médecins aspirent à une médecine libérale qui soit attractive et qui permette de fournir des soins de qualité. Ils observent cependant une évolution des modèles de soins, avec l’émergence de structures comme les Centres de soins non programmés, qui semblent offrir une alternative plus rentable, mais moins centrée sur le suivi des patients.

La mobilisation des médecins libéraux reflète une inquiétude profonde pour l’avenir de la médecine de proximité en France. Les jours à venir pourraient être déterminants, notamment en fonction des réponses apportées par le gouvernement et l’Assurance maladie.