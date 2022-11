Pébéo Coffret Collection Pébéo - Peinture Vitrail

Découvrez ce magnifique Coffret Collection Pébéo Vitrailpour découvrir ou redécouvrir les techniques de la Peinture Vitrail ! Ce kit peinture contient 10 pots de 45 ml, un livret d'inspiration et les accessoires qui vous permettront de vous initier à la décoration sur verre ou de la redécouvrir. Ce kit peinture est présenté dans une boite de rangement en carton personnalisable de 22,5 x 17 x 15,5 cm composée de 2 tiroirs de rangement. Elle sera très pratique pour ranger et conserver vos flacons de Peinture Vitrail ainsi que les différents accessoires inclus dans le coffret. Les 10 flacons présentés dans ce coffret Collection Peinture Vitrail sont des couleurs très appréciées pour ce type de Loisirs Créatifs. Vous pourrez utiliser le cerne relief (inclus) pour réaliser de magnifiques contours et ainsi créer des véritables vitrauxDIY! La peinture Pébéo vitrail est une peinture de qualité, idéale pour décorer vos vitres et miroirs. Les couleurs sont intenses, brillantes et transparentes. Elle sera résistante à la lumière et au nettoyage léger au bout de 8 heures de séchage à l'air libre. Les flacons existent à l'unité et sont en vente sur le site. Retrouvez l'ensemble des produits pour créer, peindre et dessiner sans limites dans notre catégorie Beaux-Arts. Pensez au coffret de peinture comme cadeau de Noël original pour un artiste en herbe!