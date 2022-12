Et vous, avez-vous droit au « chèque bois », cette aide pour l’achat de bois de chauffage ?

L’aide pour le chauffage au bois a été annoncée par le gouvernement le 22/12/2022.

Alors que le prix du gaz s’envole, le gouvernement a annoncé, le 13 décembre, la mise en place d’une aide aux ménages qui se chauffent au bois, d’un montant de 230 millions d’euros. Cette aide intitulée « chèque bois » sera accessible du 27 décembre 2022 au 30 avril 2023, et bénéficiera à 2,6 millions de ménages à faibles revenus.

Le « chèque bois », une aide accessible à partir du 27 décembre 2022

Cette aide est destinée aux ménages qui se chauffent principalement au bois, soit 7 millions de Français. Elle sera disponible sur le site chequeboisfioul.asp-public.fr à partir du 27 décembre 2022, et pourra être demandée par les ménages éligibles, c’est-à-dire ceux dont les revenus sont inférieurs à 27.500 euros. Il faudra présenter une facture d’achat de bois d’un montant minimum de 50 euros, ou une attestation pour les ménages en chauffage collectif.

#PouvoirDachat : Contre la hausse des prix, l’Etat agit.



À compter de ce mardi 27 décembre, si vous vous chauffez au #bois, vous pouvez bénéficier d'une aide allant de 50 à 200€.



👉 https://t.co/7l1IYAYpee pic.twitter.com/2cYxXvwVcR — Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher) December 27, 2022

Le montant du « chèque bois » dépend du revenu et du type de combustible

Le montant du chèque bois variée entre 50 et 200 euros, en fonction du revenu fiscal de référence des ménages et du type de combustible utilisé. Ainsi, ceux dont le revenu est inférieur à 14.400 euros bénéficieront d’un chèque de 200 euros s’ils utilisent des granulés de bois, et de 100 euros s’ils se chauffent aux bûches, bûchettes ou plaquettes. Pour les ménages dont le revenu est compris entre 14.400 et 27.500 euros, le montant sera respectivement de 100 et 50 euros.

Les chèques seront envoyés à partir de mi-février 2023 et peuvent être cumulés avec d’autres aides

Les chèques seront envoyés à partir de mi-février 2023 et leur montant sera débloqué sur le compte bancaire de l’utilisateur. Ils peuvent également être cumulés avec d’autres aides, comme le « chèque énergie exceptionnel » de 100 à 200 euros pour 12 millions de ménages, ou encore le « chèque énergie annuel » bénéficiant à 20% des Français.

Le « chèque bois » est un complément au bouclier tarifaire

Le chèque bois est un complément au bouclier tarifaire, qui couvre principalement l’électricité et le gaz. Un chèque similaire a également été mis en place pour les 3 millions d’utilisateurs de chauffage au fioul, avec le même montant.

Le « chèque bois » est une aide destinée aux 2,6 millions de ménages qui se chauffent principalement au bois et dont les revenus sont inférieurs à 27.500 euros.

Elle est cumulable avec d’autres aides, dont le « chèque énergie exceptionnel », et permettra à ces ménages de bénéficier d’un soutien supplémentaire pour leur chauffage. Le montant du chèque bois varie entre 50 et 200 euros, en fonction du revenu des ménages et du type de combustible utilisé, et sera envoyé à partir de mi-février 2023.