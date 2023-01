Coup de tonnerre : Le PSG sur le point de quitter le Parc des Princes ?

Depuis des décennies, le Parc des Princes est indissociable de son équipe résidente, le Paris Saint-Germain.

Situé au cœur de Paris, l’enceinte sert de stade au PSG depuis 1974 et est un lieu où des générations de fans ont assisté à des matchs légendaires et créé des souvenirs.

Mais aujourd’hui, après 46 ans dans son stade, le PSG pourrait être sur le point de quitter le Parc des Princes pour de bon. Une décision motivée par le refus d’Anne Hidalgo de céder “le Parc” à Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, malgré les plus de 85 millions d’euros déboursés par ces derniers pour rénover l’enceinte sportive.

L’actionnaire majoritaire du PSG évalue donc très sérieusement différentes options pour construire un stade à la hauteur de ses ambitions…

Le Parc des Princes c’est le Paris Saint Germain

Le Parc des Princes fait partie intégrante de l’histoire du Paris Saint-Germain depuis 1974, date à laquelle le club a quitté son ancien terrain pour le nouveau stade. Depuis lors, le PSG a remporté un total de 29 trophées au Parc des Princes, qui est considéré comme un lieu sacré pour les supporters du club.

En juin 2011, Qatar Sports Investments (QSI) a acquis une participation majoritaire dans le Paris Saint-Germain et a choisi de s’installer au Parc des Princes. QSI a proposé d’améliorer et de moderniser le stade, mais malgré plusieurs dizaines de millions d’euros dépensés en rénovations diverses et d’interminables discussions avec les autorités locales, aucun accord n’a été trouvé.

Anne Hidalgo refuse de vendre le Parc des Princes à QSI

Anne Hidalgo, la maire de Paris, a toujours refusé de vendre le Parc des Princes à QSI. Lors d’une interview donnée dimanche dernier, elle a déclaré que sa priorité était de veiller à ce que le stade reste accessible à tous les Parisiens et ne soit pas uniquement utilisé à des fins privées.

Elle a également ajouté qu’il serait illogique d’investir des fonds publics dans un club appartenant à un groupe privé.

Il n’est donc pas surprenant que le PSG ait réagi avec exaspération lorsqu’il a appris le refus de la Maire de Paris.

Selon des sources proches de l’équipe, ils ont fait valoir que leur proposition aurait permis à un plus grand nombre de personnes du monde entier d’accéder au Parc des Princes grâce à l’amélioration des services et des installations, tout en offrant les ressources nécessaires à l’entretien du stade.

Quelles sont les alternatives possibles au Parc des Princes pour le futur stade du PSG ?

Avec la situation actuelle entre le PSG et la mairie de Paris, l’équipe cherche désormais d’autres lieux pour jouer ses matchs.

Plusieurs options ont été évoquées, dont le Stade de France et la construction d’un nouveau stade à Poissy ou à Joinville-Le-Pont.

Le Stade de France se présente comme une destination idéale pour le PSG, puisqu’il appartient déjà à l’État et ne nécessite donc pas de ressources supplémentaires pour être acheté ou construit. La capacité de 80 000 spectateurs répondrait également aux ambitions du PSG de développer sa base de fans dans le monde entier.

Dans le même temps, d’aucuns préconisent la construction d’un stade du PSG à Poissy ou à Joinville-Le-Pont. Ces deux villes offrent des perspectives intéressantes pour les fans grâce à leur proximité avec Paris et à l’amélioration des liaisons de transport. En outre, un tel projet pourrait créer des emplois et donner un élan économique supplémentaire à ces villes.

Ce qu’il faut retenir

À ce stade, on ne sait pas ce qui se passera à long terme. Le PSG a plusieurs options sur la table, notamment la rénovation et la modernisation du Parc des Princes avec ses propres fonds ou le déménagement dans une autre enceinte à Paris.

Cependant, étant donné le refus d’Hidalgo de céder le Parc des Princes, un déménagement de leur domicile depuis 46 ans semble inévitable… L’avenir nous le dira ! Avec cette saga en cours entre le PSG et Anne Hidalgo, une chose est sûre : peu importe comment cela se termine, tout le monde est perdant.