Aspirateur balai Dyson : lequel choisir ?

Vous êtes à la recherche du meilleur aspirateur balai pour votre maison ? Vous êtes au bon endroit !

Dans ce comparatif, nous allons vous présenter les avantages et inconvénients des quatre modèles les plus populaires des aspirateurs balais Dyson :

le Dyson V15 Detect Absolute,

le Dyson V11 Total Clean,

le Dyson V8 Absolute.

Nous vous donnerons tous les détails sur leurs performances et leurs caractéristiques afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre maison.

Découvrez les 3 meilleurs aspirateurs balai Dyson !

Dyson V15 Detect absolu

Technologie : Cyclones Dyson V15 avec moteur numérique

Puissance d’aspiration : 185 airwatts en mode Boost

Autonomie : Jusqu’à 69 minutes (en mode Eco)

Capacité du bac à poussière : 0,3 litre

Filtre : Filtre à confinement de poussière de série 99,99 %

Accessoires inclus : Brosse à entraînement direct, brosse à meubles, suceur long, suceur à poils d’animaux, suceur à fentes, support mural, station de charge

Poids : 2,5 kg

Dimensions : 123 x 25,6 x 21,7 cm

Garantie : 2 ans

Le Dyson V15 Detect Absolute est le meilleur choix pour les grandes surfaces. Grâce à sa technologie cyclone Dyson V15 avec moteur numérique, il offre une puissance d’aspiration exceptionnelle de 185 airwatts en mode Boost et une autonomie de 69 minutes en mode Eco.

Il est également livré avec un bac à poussière de 0,3 litre et un filtre à confinement de poussière de série 99,99 %. Cependant, il est relativement cher.

Avantages Inconvénients Technologie cyclone Dyson V15 avec moteur numérique pour une puissance d’aspiration exceptionnelle

Autonomie exceptionnelle de 69 minutes

Bac à poussière de 0,3 litre et filtre à confinement de poussière de série 99,99 %

Livré avec plusieurs accessoires utiles Prix élevé

Dyson V11 Total Clean

Type d’aspirateur: Aspirateur sans fil

Puissance de succion: 185 airwatts

Capacité de la poubelle: 0,76 litre

Durée de fonctionnement: jusqu’à 60 minutes (en mode standard)

Niveau sonore: 75 dB (en mode standard)

Poids: 2,9 kg

Accessoires inclus: brosse à plancher motorisée, mini brosse motorisée, brosse à poils doux, tuyau d’extension, support de rangement mural, station de chargement

Garantie: 2 ans

Le Dyson V11 Total Clean est un excellent choix pour les grands ménages. Il est doté d’une puissance d’aspiration de 150 airwatts en mode Boost avec une autonomie de 60 minutes en mode Eco. Il est livré avec plusieurs accessoires et est équipé d’un filtre à confinement de poussière de série 99,97 %.

Avantages Inconvénients Technologie cyclone Dyson V11

Autonomie de 60 minutes

Grand bac à poussière et filtre à confinement de poussière de série 99,99 %

Livré avec plusieurs accessoires utiles Prix élevé

Dyson V8 Absolute

Type d’aspirateur: Aspirateur sans fil

Puissance de succion: 115 airwatts

Capacité de la poubelle: 0,54 litre

Durée de fonctionnement: jusqu’à 40 minutes (en mode standard)

Niveau sonore: 80 dB (en mode standard)

Poids: 2,61 kg

Accessoires inclus: brosse à plancher motorisée, mini brosse motorisée, brosse à poils doux, tuyau d’extension, support de rangement mural, station de chargement

Garantie: 2 ans

Le Dyson V8 Absolute est une bonne option pour ceux qui recherchent un aspirateur balai sans fil qui offre une puissance d’aspiration et une autonomie supérieures à celles des modèles précédents. Il offre une puissance d’aspiration de 115 airwatts en mode Boost et une autonomie de 40 minutes en mode Eco et est livré avec une garantie de deux ans.

Avantages Inconvénients Moteur numérique pour une puissance d’aspiration de 115 airwatts.

Bac à poussière de 0,54 litre et durée de fonctionnement de 40 minutes en mode standard.

Très silencieux, avec un niveau sonore de 80 dB en mode standard.

Livré avec plusieurs accessoires utiles Autonomie limitée

Comment bien choisir votre aspirateur balai ?

Lorsque vous choisissez un aspirateur balai Dyson, il est important de prendre en compte plusieurs critères. Voici quelques exemples de questions à vous poser :

Quelle est l’autonomie de l’aspirateur balai ?

Le bac à poussière est-il facile à vider ?

Le filtre est-il lavable ?

Quel type d’accessoires est fourni avec l’aspirateur balai ?

Quel est le niveau sonore de l’aspirateur balai ?

Quelle est la puissance d’aspiration de l’aspirateur balai ?

Quel est le poids de l’aspirateur balai ?

Quelle est la garantie offerte par Dyson ?

Les 3 meilleurs modèles d’aspirateurs balais Dyson en 2023 : on compare