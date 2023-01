Alphabet licencie 12 000 travailleurs : Google affronte un « réalité économique différente »

Sundar Pichai, CEO d’Alphabet (maison-mère de Google), a annoncé la suppression de 12 000 emplois dans une lettre envoyée aux salariés de Google. Le plan social concerne les États-Unis ainsi que d’autres pays, mais prendra plus de temps en raison des lois et pratiques locales. Les licenciements chez Google font suite à ceux annoncés par Microsoft et Amazon. Cette décision est motivée par la fin de la période « de croissance spectaculaire » des années « Covid » et la nécessité pour l’entreprise de s’adapter à un contexte « économique différent »

Empoisonnement de la dynamique de croissance des années Covid

Alphabet croit beaucoup dans ses investissements dans l’IA et mène une bataille sur ce thème avec Microsoft. Pichai a expliqué que l’entreprise avait embauché de nombreux employés pendant la période de croissance, mais qu’elle se retrouve maintenant face à « une réalité économique différente ». Cette décision est motivée par la fin de la période « de croissance spectaculaire » des années « Covid ». Google doit présenter ses résultats financiers pour l’année 2022 le 2 février, et le groupe est touché par un contexte économique détérioré qui pousse ses clients professionnels à la prudence face à leurs dépenses en publicité et en services cloud.

John Plassard: "Google annonce le licenciement de 12.000 personnes dans le monde après 10.000 pour Microsoft ou Salesforces. À qui le prochain ?"https://t.co/uHeKuXfn7s — BusinessBourse (@BusinessBourse) January 20, 2023

Les emplois impactés sont répartis entre Alphabet, les domaines de produits, les fonctions, les niveaux et les régions

Les emplois impactés sont répartis entre Alphabet, les domaines de produits, les fonctions, les niveaux et les régions. Les licenciements chez Google sont survenus peu de temps après l’annonce de Microsoft de réduire ses effectifs de 5%, soit 10 000 employés, d’ici à la fin mars. Il est important de noter que ces licenciements ne sont pas uniquement liés à la pandémie de COVID-19, mais également à l’adaptation de l’entreprise aux nouveaux marchés et à la concurrence. Les employés licenciés auront droit à des indemnités de licenciement et à des programmes de transition pour les aider à trouver de nouveaux emplois. Le licenciement de 12 000 employés représente environ 2% de l’effectif total d’Alphabet, et est un des plus importants licenciements chez Google depuis la création de l’entreprise.

Amazon et Microsoft s’adaptent à leurs nouveaux marchés

Amazon a notifié plusieurs milliers de salariés qui vont perdre leurs postes, et a supprimé plus de 18 000 postes depuis novembre. Microsoft a annoncé 10 000 licenciements. Il est à noter que ces licenciements ne sont pas uniquement liés à la pandémie de COVID-19, mais également à l’adaptation de ces entreprises aux nouveaux marchés et à la concurrence. Les employés licenciés auront droit à des indemnités de licenciement et à des programmes de transition pour les aider à trouver de nouveaux emplois.

A suivre

Le licenciement de 12 000 employés représente environ 2% de l’effectif total d’Alphabet, et est un des plus importants licenciements chez Google depuis la création de l’entreprise.

Les licenciements chez Google, Microsoft et Amazon représentent à eux seuls un événement économique qui ébranle la dynamique des années Covid, et qui, pour l’instant, n’est pas seulement liée à la pandémie de COVID-19. Les entreprises doivent s’adapter aux nouveaux marchés et à la concurrence, et les salariés licenciés auront droit à des indemnités de licenciement et à des programmes de transition pour les aider à trouver de nouveaux emplois.