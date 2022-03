By

Chaque français produit en moyenne 350 kilos de déchets par an. A l’heure ou la pollution est un sujet majeur de préoccupation il peut être intéressant de réduire sa production de déchets.

Dans cet article, nous allons donc partager 5 astuces pour réduire vos déchets au quotidien. Ce sont des choses que vous pouvez faire aujourd’hui et qui feront une grande différence dans la quantité de déchets que vous produisez.

1) Le compostage

C’ est un moyen facile de transformer les déchets de cuisine en un précieux engrais de jardin. Le compostage est facile à réaliser dans votre jardin ou dans les jardins communautaires. En compostant, vous pouvez réduire vos émissions de méthane jusqu’à 25 %.

2) Réduire le gaspillage alimentaire

Un sac à provisions sur cinq est gaspillé chaque année. Il s’agit non seulement d’un gaspillage de ressources précieuses, mais aussi d’une production de gaz nocif lors de la décomposition dans les décharges. Vous pouvez contribuer à réduire les déchets alimentaires très simplement. Il suffit de :

planifier vos repas

utiliser les restes et les épluchures

ne pas acheter plus de nourriture que nécessaire

3) Apportez vos propres sacs en magasin ou utilisez des sacs réutilisables

On estime que chaque année, plusieurs millions de sacs à provisions en plastique sont utilisés. Ces sacs se retrouvent souvent dans nos cours d’eau et nos océans, où ils peuvent tuer la vie marine. Apportez vos propres sacs en tissu ou réutilisables lorsque vous faites vos courses peut limiter cette pollution.

4) Évitez les produits jetables

Les produits jetables comme les assiettes en carton, les ustensiles en plastique et les pailles sont une énorme source de déchets. Investissez dans de la vaisselle et des ustensiles réutilisables, et vous économiserez de l’argent tout en aidant l’environnement.

Vous pouvez par exemple acheter une bouteille d’eau ou une tasse à café réutilisable.

5) Recyclez

Si vous ne pouvez pas réduire ou réutiliser quelque chose, recyclez-le ! Le recyclage réduit le besoin de nouvelles matières premières et contribue à la conservation de l’énergie.

C’est une évidence. Le recyclage permet d’économiser de l’énergie et de réduire la quantité de déchets qui finissent dans les décharges. Pour chaque tonne de papier recyclé, nous sauvons 17 arbres, 6300 litres d’eau et 40 000 kilowatts d’électricité.

Zéro déchet : Informez-vous et informez votre entourage

De nombreuses personnes ne sont pas conscientes de l’importance de la réduction des déchets. En vous informant et en informant les autres sur ce sujet, vous pouvez faire une grande différence.

Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont vous pouvez réduire vos déchets. Chaque petit geste compte. Alors commencez dès aujourd’hui et faites la différence.