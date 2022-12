WhatsApp ne sera plus accessible sur certains modèles de téléphone à partir du 1er janvier 2023

XIAOMI Téléphone portable Xiaomi Redmi 9c 4 Go + 128 Go nuit - Gris - unisex - 3+64

Écran immersif HD+ de 6,53". Batterie haute capacité 5000 mAh avec une durée de vie plus longue. Helio G35 et NFC haute performance. Le NFC multifonctionnel permet des paiements rapides et sans numéraire. Le système à double caméra 13MP optimisé par l'IA capture rapidement et facilement des images nettes et claires dans une variété de situations. Les effets Kaléidoscope ajoutent du plaisir à vos vidéos, tandis que Palm Shutter vous permet de prendre facilement des photos avec l'appareil photo selfie 8 MP.Xiaomi Téléphone portable Redmi 9c 4 Go + 128 Go gris nuit. Couleur: Gris