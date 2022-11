L’Afrique est un continent fascinant, riche en histoire et en culture. Il y a tant de choses à voir et à faire en Afrique, que vous pourriez facilement y passer des mois, voire des années. Si vous avez l’occasion de faire un voyage en Afrique, voici 10 endroits que vous ne devriez pas manquer.

Voyage en Afrique : 10 endroits à ne pas manquer !

1. Les chutes Victoria, Zimbabwe

Les chutes Victoria sont situées sur la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. C’est l’une des plus grandes chutes d’eau du monde, avec une hauteur de plus de 100 mètres et une largeur de 1,7 kilomètre. Les chutes sont impressionnantes et il y a de nombreuses façons de les explorer, notamment en rafting, en kayak ou en bateau.

2. Le Cap, Afrique du Sud

Le Cap est une ville cosmopolite située au sud-ouest de l’Afrique du Sud. C’est une destination populaire pour les amateurs de plage, de vin et de bonne cuisine. La ville abrite également de nombreux sites historiques, tels que le Cap de Bonne Espérance, où vous pourrez voir les phares qui guident les navires depuis des siècles.

3. Le Kilimandjaro, Tanzanie

Le Kilimandjaro est le point culminant de l’Afrique et l’un des plus hauts sommets du monde. Il est possible de faire l’ascension du Kilimandjaro, mais cela nécessite un entraînement préalable et il faut compter environ sept jours. La récompense est cependant incroyable, car vous aurez une vue imprenable sur les alentours une fois arrivé au sommet !

4. Le désert du Sahara, Egypte

Le Sahara est le plus grand désert du monde et s’étend sur plusieurs pays africains, dont l’Egypte. Il y a de nombreuses façons d’explorer le désert, notamment en 4×4, à dos de chameau ou en montgolfière. Si vous avez la chance d’y aller pendant la nuit, vous pourrez voir le ciel étoilé dans toute sa splendeur.

5. Les pyramides de Gizeh, Egypte

Les pyramides de Gizeh sont sans doute les monuments les plus connus du monde. Elles constituent le complexe funéraire le plus grand et le plus ancien jamais construit et sont inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est possible de monter à l’intérieur des pyramides, mais il faut compter environ trois heures pour faire l’ascension des escaliers.

6. Le lac Malawi, Malawi

Le lac Malawi est un lac intérieur situé au Malawi. C’est l’un des principaux atouts touristiques du pays et il y a de nombreuses façons de profiter des eaux cristallines, notamment en faisant du canoë-kayak, en plongée sous-marine ou en pêche. Le lac Malawi abrite également une grande diversité de poissons tropicaux, ce qui en fait un paradis pour les amateurs de pêche.

7. La Mosquée Hassan II, Casablanca, Maroc

La mosquée Hassan II est une mosquée située à Casablanca, au Maroc. C’est l’une des plus grandes mosquées du monde et elle peut accueillir jusqu’à 25 000 personnes à la fois. La mosquée Hassan II est ouverte aux non-musulmans et il est

