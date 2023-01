Vortex polaire : l’Europe sous la menace d’une vague de froid glacial en février

Même s’il est encore un peu tôt pour le dire, un phénomène d’affaissement du vortex polaire a été constaté et pourrait provoquer une chute importante des températures si ce dernier se déplaçait vers l’Europe.

Après une douceur exceptionnelle entre Noël et le jour de l’An, les températures ont chuté depuis. Mais la menace d’une grande vague de froid pourrait s’abattre sur la France dès les prochains jours, à partir de février. Et elle serait due à l’affaissement du vortex polaire.

Qu’est-ce que le Vortex Polaire ?

Le vortex polaire est une dépression qui se forme chaque hiver au-dessus des pôles nord et sud. Cette poche froide s’intensifie en hiver car la lumière du soleil n’atteint plus les hautes latitudes pendant la nuit polaire, comme le rapporte La Chaîne Météo.

Mais ce vortex peut se déformer, se déplacer, s’affaisser et en conséquence de quoi il provoque des descentes de vagues de froid très importantes et de manière très soudaines qui s’abattent ainsi sur les zones plus tempérées de la planète comme l’Europe et donc la France, comme le précise Futura.

Un décrochage détecté

Or, depuis quelques jours, un affaiblissement du vortex polaire a été constaté par plusieurs modèles de prévision météo. Ce décrochage du vortex pourrait se diriger vers la France entraînant une sérieuse vague de froid glacial.

⚡️Nouveau run GFS qui nous montre tout simplement une vague de froid à +300h sur la France ????????

Blocage scandinave ➡️ flux d’est

C’est le 2ème run qui montre un blocage scandinave et même GEM s’y met !

Février nous cacherait-il des choses ? #France #meteo #vaguedefroid pic.twitter.com/S2f1GlDDeW — Paul Paterson (@paulpater_son) January 26, 2023

Quelle est l’ampleur du phénomène ?

Cet affaissement du vortex polaire devrait être suffisamment puissant pour entraîner une baisse significative des températures sur l’ensemble du territoire français et ceci à partir de fin janvier ou courant février. Lorsque le vortex atteindra sa pleine intensité, il devrait engendrer des températures très basses allant jusqu’à -10°C sur certaines régions françaises.

Quelles sont les consignes à respecter ?

Lorsque cette vague de froid arrivera en France, il sera fortement conseillé aux habitants des régions concernés par cet événement climatique d’adapter leurs comportements afin d’assurer leur protection contre les risques liés au gel et à la neige. Il convient notamment de veiller à maintenir son logement chauffé à une température minimale (19°C) et à limiter ses sorties extérieures durant cette période hivernale particulièrement rigoureuse.

Comment protéger sa maison ?

Pour prévenir les risques liés au gel et à la neige durant cette vague de froid inattendue, il est conseillée aux propriétaires ou locataires des logements concernés par ce phénomène métrologique particulier d’effectuer quelques travaux simples mais indispensables avant que les températures ne baissent trop bas. Ceux-ci consistent principalement à vérifier les joints autour des menuiseries extérieures ou encore calorifuger portes et fenêtres.

L'animation des masses d'air ne laisse aucune place au retour de la douceur d'ici début février. De l'air froid continental sec ou polaire humide va nous concerner. Le #froid sera vif, mais les seuils de #vague_de_froid ne seront vraisemblablement pas atteints. pic.twitter.com/GXm7Ju6SL3 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 22, 2023

Quels sont les impacts attendus ?

Cette vague de froid devrait générer des impacts importants sur certaines activités agricoles telles que la taille des arbres fruitiers qui devront être repoussés en raison du gel intense qui aura lieu durant cette période hivernale exceptionnellement froide. De plus, elle pourrait causer des problèmes techniques sur certains organes essentiels tels que pompes ou vannes qui seront exposés au gel et dont le bon fonctionnement restera compromis pendant toute la durée du phénomène métrologique.

Conclusion : face à un vortex polaire incertain, restez vigilants !

Il semble donc clair que l’arrivée imminente d’un vortex polaire menaçant est source d’inquiétude pour beaucoup d’habitants français qui craignent sa puissance froide capable de provoquer des effets ravageurs pour certaines activités humaines ainsi que pour certains matériels sensibles aux conditions climatiques extrêmes. Dans ce contexte incertain, il convient donc aux personnes concernés par ce phénomène métrologique inhabituel de rester vigilants et adaptables afin d’assurer leur propre protection face au gel glacial annoncé.