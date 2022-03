Volodymyr Zelensky : le symbole de la résistance ukrainienne

Volodymyr Zelensky est un comédien, producteur, acteur, scénariste, réalisateur et homme d’État ukrainien qui a été élu à la présidence de l’Ukraine en 2019.

En seulement trois semaines, Zelensky est devenu un symbole héroïque de la résistance du peuple ukrainien contre le régime de Vladimir Poutine. Il est également devenu un exemple de la lutte pour défendre la démocratie et la liberté dans toute l’Europe.

L’ascension de Zelensky au pouvoir :

Elu en 2019, La victoire de M. Zelensky a été une surprise pour beaucoup. Il s’est présenté en tant que candidat indépendant et a remporté 73 % des voix au second tour d’une élection contre le président sortant Petro Porochenko.

La popularité de Zelensky :

Volodymyr Zelensky est immensément populaire en Ukraine. Son émission comique, “Serviteur du peuple”, diffusée de 2015 à 2019, a été regardée par des millions de personnes à travers le pays. L’émission met en scène un enseignant qui est élu président après avoir fait une vidéo délirante sur la corruption des politiciens ukrainiens.

De ce personnage populaire et représentatif des aspirations des ukrainiens est née la personnalité politique qui dirige aujourd’hui le pays. Seulement âgé de 42 ans, M. Zelensky apporte jeunesse, énergie et une nouvelle approche de la politique à la présidence de l’Ukraine.

Ce que Zelensky représente :

L’élection de Zelensky est considérée comme une victoire du peuple ukrainien contre la corruption du gouvernement précédent. Il a promis de lutter contre la corruption et de relancer l’économie, qui a connu des difficultés ces dernières années.

M. Zelensky représente également une nouvelle génération d’Ukrainiens qui en ont assez de la guerre et veulent faire avancer leur pays. Dans son discours d’investiture, il a appelé à la fin du conflit dans l’est de l’Ukraine et a déclaré qu’il œuvrerait pour la paix. L’espoir que Zelensky apporte aux Ukrainiens est résumé par le slogan de sa campagne : “Nous pouvons le faire !”

Le symbole de la résistance ukrainienne

Depuis l’attaque menée par la Russie en Ukraine le 25 fécrier dernier, Zelensky s’est converti un symbole de la résistance ukrainienne. Il a été comparé à Nelson Mandela et Lech Walesa pour son courage face à l’agression de Poutine.

En signe de solidarité avec le peuple ukrainien, les dirigeants mondiaux ont commencé à appeler Zelensky par son prénom, Volodymyr. Il s’agit d’un signe de respect et d’appréciation pour son leadership en ces temps difficiles.

M. Zelensky a également obtenu le soutien de l’armée ukrainienne. Le 3 mars, il a visité une base militaire dans l’ouest de l’Ukraine et a été accueilli par des acclamations et des applaudissements de la part des soldats.

Zelensky et son destin churchillien

Force est d’admettre que l’élection de Zelensky est intervenue à un moment où l’Ukraine avait besoin d’un leader comme lui. Son pays est confronté à son plus grand défi depuis son indépendance en 1991.

L’invasion russe de la Crimée et la guerre en cours dans l’est de l’Ukraine ont créé une situation dangereuse pour l’Ukraine. Le pays est également aux prises avec une économie faible, des niveaux élevés de corruption et un manque de réformes.

En ces temps difficiles, Zelensky représente l’espoir pour le peuple ukrainien. Il s’est révélé être un leader courageux et déterminé qui n’a pas peur de tenir tête à Poutine.

Comme Churchill, Zelensky est confronté à un grand défi. Mais il a aussi le courage et la détermination de mener son pays à travers ces temps sombres. Comme il n’a de cesse de le répéter, il est animé par le même besoin de liberté et de paix que l’ensemble de ses compatriotes. Si nous le voyons désormais sur le front en compagnie de militaires, ce n’est que pour protéger son pays de l’agression menée par Poutine.

Le leader russe voyait en Zelensky un personnage peu sérieux et peu crédible pour mener l’Ukraine, pensant qu’il n’aurait rien à en craindre. Cependant, lorsque le Kremlin s’est rendu compte de l’inertie et de l’engouement qui entourent le jeune président ukrainien, Poutine y a vu une menace et a donc déclenché l’attaque qui dure aujourd’hui encore.

