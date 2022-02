Voiture à hydrogène : une compétition dédiée dès 2024

Alors que le championnat Extreme E, qui met en scène des prototypes électriques tout-terrain, s’apprête à ouvrir sa deuxième saison ce week-end en Arabie saoudite, Alenjandro Agag a annoncé une version hydrogène du championnat pour 2024. La voiture Extreme H aura le même groupe motopropulseur et le même châssis que la voiture Extreme E.

Les organisateurs annoncent une série parallèle avec des machines dont le moteur électrique sera alimenté par des piles à combustible. Les voitures à hydrogène ne produisent aucune émission nocive et peuvent fonctionner avec des sources d’électricité renouvelables comme l’énergie solaire ou éolienne. Ces voitures pourraient constituer une alternative écologique aux carburants existants tels que l’essence et le diesel qui polluent l’air et contribuent au changement climatique.

Qu’est-ce que le championnat Extreme H et pourquoi a-t-il été créé ?

« Extreme H est la version hydrogène d’Extreme E. Les véhicules seront les mêmes que ceux d’Extreme E : batterie et électrique, mais nous avons choisi de faire cette version avec la technologie de l’hydrogène et des piles à combustible et de créer un championnat lié à cela », a déclaré Agag jeudi lors d’une conférence de presse au Mans.

Bien qu’aucune date de lancement officielle n’ait encore été annoncée, Agag a déclaré que « 2024 est engagé ».

En quoi les voitures du championnat Extreme H sont-elles différentes de celles du championnat Extreme E ?

« La principale différence est que les batteries de la voiture seront gérées par une équipe différente. L’équipe qui gère les batteries dans le championnat Extreme E ne gère pas la technologie de l’hydrogène ou des piles à combustible, car elle provient d’un autre type de sport. « Ce sont deux séries qui vivent ensemble mais qui sont gérées séparément », a ajouté M. Agag.

Eric Barbaroux, qui supervise le développement des moteurs électriques pour BMW Motorsport, s’est engagé à fournir l’un des groupes motopropulseurs en 2024, alors qu’Agag a déclaré que plusieurs constructeurs avaient déjà manifesté leur intérêt

Quels sont les défis que les organisateurs doivent relever pour organiser ce championnat ?

« La partie la plus difficile dans la mise en place d’un nouveau championnat est avec le groupe motopropulseur », a déclaré Agag. « Il y a des moteurs très spécifiques et différents et nous avons dû gérer ce changement de spécifications »

Qu’est-ce que cela signifie pour la Formule E ? L’Extreme E sera-t-elle la seule série électrique ?

Extreme H ne remplacera pas Extreme E ou la Formule E, qui existeront encore pendant de nombreuses années, a déclaré Agag. Il y aura de la place pour trois championnats de véhicules purement électriques, mais il n’exclut pas que d’autres types de compétitions, comme les voitures hybrides, rejoignent les futures éditions de la Formule E.