Voici comment décorer votre maison en 2022

By

Pour cette année 2022, on porte le choix sur le naturel et le minimalisme. Toutes les pièces de la maison sont à décorer dans cette perspective. Voici ce que recommandent les professionnels de la décoration, des architectes aux artisans, en passant par les décorateurs d’intérieurs et autres.

L’entrée, la cuisine et la salle à manger

Parmi les matériaux que vous devez particulièrement privilégier figure le bois clair. Il peut être utilisé dans votre cuisine ou à la buanderie. Il a la particularité de fondre dans différents styles de décoration. Il a l’avantage d’être naturel, non dommageable à l’environnement et surtout durable.

A l’entrée, choisissez la simplicité. Ne mettez pas de grands mobiliers et adoptez la sobriété dans le choix des couleurs. Pensez à optimiser l’espace avec un meuble rond. Une telle entrée répond aux tendances actuelles car alliant le minimalisme et le naturel.

Pour la cuisine, vous pouvez miser sur un espace semi-ouvert en cette année 2022. La tendance est de sortir du classique. Agrandir le plan de travail et multiplier les rangements. Et si vous laissiez libre cours à votre imagination en faisant de votre cuisine une pièce deux en une ? Aménagez par exemple un espace bibliothèque.

La salle à manger est une pièce très importante dans votre maison. C’est par définition un espace de convivialité. En termes de couleurs, privilégiez le noir pour créer un cadre élégant. L’idée n’est pas d’assombrir la salle. C’est pourquoi vous pouvez associer le noir au bois clair ou à du blanc. Le noir peut par exemple être utilisé pour les mobiliers, les rangements ou même sur des luminaires.

La chambre à coucher et le salon

La chambre à coucher mérite votre plus grande attention lorsque vous décorez votre maison. Elle ne doit pas être surchargée et l’ordre doit y régner. Dans cette pièce, installez juste le nécessaire ; pas d’effets superflus. L’idéal est de créer un style épuré. Toutefois, vous pouvez opter pour du papier peint pour apporter une touche originale à la chambre parentale, surtout du côté de la tête du lit.

Pour la chambre à coucher de vos enfants, vous devez plutôt choisir une décoration sur-mesure. L’idée est d’optimiser l’espace qui est généralement restreint. Les trois principaux coins à aménager dans une chambre d’enfant sont le coin travail, le coin loisir et le coin repos.

Vous passez une grande partie de votre temps au salon. Vous pouvez privilégier les matières naturelles comme l’osier, le rotin ou le raphia. Il est aussi possible d’installer par endroits des plantes vertes.

La salle de bain et les toilettes

Pour la salle de bain, on mise un peu plus sur la couleur verte. Le vert fait penser aux plantes et surtout, met en exergue l’aspect relaxant de la pièce. Vous avez le choix entre le vert sapin, le vert amande ou autres. Quelle que soit la nuance de vert choisie, associez-la à du blanc ou du bois clair. Vous obtiendrez un résultat vraiment naturel.

Pour les toilettes, le blanc sera privilégié pour agrandir l’espace. Les murs peuvent être en marbre, en pierre ou dans d’autres matériaux clairs.