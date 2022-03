Le véganisme est un mode de vie qui évite les produits d’origine animale. C’est aussi le régime alimentaire le plus éthique et le plus durable au monde. Pour vous aider à vous lancer dans ce merveilleux voyage, voici cinq recettes végétaliennes faciles à réaliser

1) Purée de pommes de terre végétalienne

Ingrédients :

500g de pommes de terre, pelées et coupées en morceaux

1/4 de tasse de lait d’amande

3 cuillères à soupe de beurre végétalien

1 cuillère à café de sel

1/4 cuillère à café de poivre noir

Instructions :

Pelez et coupez les pommes de terre en petits morceaux. Placez les dans une grande casserole et couvrez-les d’eau froide. Portez à ébullition à feu moyen-élevé et faites-les bouillir jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Égouttez l’eau et ajoutez le beurre végétalien, le lait de soja et le sel selon votre goût. Utilisez un pilon à pommes de terre pour écraser les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient lisses.

2) Burrito de haricots noirs végétaliens

Ingrédients :

1/2 tasse de haricots noirs, cuits

1/2 tasse de maïs cuit

1/4 de tasse de salsa

1/4 de tasse de guacamole

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

4 tortillas de blé entier

Instructions :

Faites cuire les haricots noirs dans une casserole d’eau bouillante pendant environ dix minutes. Retirer du feu et laisser refroidir. Dans un bol moyen, mélangez les haricots noirs, le maïs et la salsa. Dans un autre bol, écraser le guacamole et mettre de côté. Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen. Ajouter le mélange de haricots et faire cuire jusqu’à ce qu’il soit bien chaud, environ 5 minutes. Répartir le mélange uniformément sur les tortillas, puis les plier et les servir.

3) Spaghetti végétalien avec sauce Marinara

Ingrédients :

500g de spaghetti

1 pot (24 oz) de sauce marinara

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1/2 cuillère à café de sel

1/4 cuillère à café de poivre noir

Instructions :

Faites cuire les spaghettis dans une grande casserole d’eau bouillante en suivant les instructions de l’emballage. Pendant que les spaghettis cuisent, faites chauffer l’huile d’olive dans une grande saucepoêle sur feu moyen. Ajouter la sauce marinara et assaisonner de sel et de poivre noir selon le goût. Portez à ébullition et laissez cuire pendant environ 10 minutes. Égoutter les spaghettis et les ajouter à la casserole avec la sauce marinara. Servez chaud.

4) Brouillade de tofu végétalienne

Ingrédients :

1/2 cuillère à caféhuile d’olive

1/4 d’oignon en dés

1/4 de poivron rouge, coupé en dés

3 gousses d’ail, émincées

14 oz de tofu ferme, émietté

1 cuillère à café de curcuma

1/2 cuillère à café de cumin

1/4 cuillère à café de sel

Instructions :

Faites chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen. Ajoutez les oignons, les poivron et faire cuire jusqu’à ce qu’il soit ramolli, environ 5 minutes. Ajouter le tofu et les épices. Cuire, en remuant fréquemment, jusqu’à ce que le tofu soit bien chaud et commence à se brouiller, environ 10 minutes. Servir chaud. Servir avec des toasts ou sur un lit de verdure.

5) Shepherd’s Pie végétalien

Ingrédients :

1 grosse patate douce, pelée et coupée en dés

1 1/2 tasse de bouillon de légumes

1 grosse carotte, pelée et coupée en dés

1 petit oignon, coupé en dés

3 gousses d’ail, émincées

8 oz de champignons, coupés en tranches

1 1/2 cuillère à soupe de fécule de maïs

3 cuillères à soupe de pâte de tomate

2 cuillères à café de thym séché

1 cuillère à café de sel

1/2 cuillères à café de poivre noir

1 1/2 tasse de lentilles cuites

1 tasse de petits pois congelés

4 grosses pommes de terre, pelées et coupées en dés

3 cuillères à soupe de beurre végétalien

1/2 tasse de lait de soja

Instructions :

Préchauffer le four à 180 degrés. Dans une poêle, faire cuire l’oignon et l’ail à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient ramollis. Ajouter les lentilles et le bouillon de légumes et laisser mijoter pendant environ quinze minutes. Dans un plat à gratin, disposez le mélange de lentilles, la purée de pommes de terre et le fromage végétalien. Faire cuire au four pendant une vingtaine de minutes ou jusqu’à ce que le tout soit bien chaud.

Il existe de nombreuses recettes végétaliennes délicieuses parmi lesquelles choisir, et avec un peu d’expérimentation, vous serez en mesure de créer vos propres plats préférés. Bon appétit !