Une solution pour protéger les panneaux solaires de la poussière 

La transition énergétique a mis un focus sur la valorisation et l’utilisation des énergies renouvelables comme le solaire, l’éolienne, la géothermie et autres. A l’heure actuelle, les panneaux solaires ne fonctionnent pas encore à leur pleine capacité à cause des particules de poussière qui finissent par les recouvrir. Voici l’état des recherches sur le sujet en mars 2022.

Les particules de poussière, casse-tête des chercheurs

L’un des problèmes qui portent le plus entrave à l’utilisation adéquate des panneaux solaires est le dépôt de poussières à leur surface. Exposés aux intempéries, ils nécessitent un nettoyage régulier pour un maintien de leur efficacité. Il en découle une consommation énergétique et d’eau assez importante.

Les projets de recherche s’inscrivant dans ce cadre ne cessent d’augmenter. Les scientifiques sont à la recherche active de solutions durables pour optimiser l’énergie solaire stockée par les panneaux. En effet, l’agence internationale de l’énergie rapporte que l’énergie issue du soleil disponible dans le monde a augmenté de 23 % de 2019 à 2020. Les opportunités offertes par le soleil sont multiples et les nations essaient d’en tirer le maximum de profit. Les Etats-Unis envisagent par exemple passer de 3 % à 20 % pour la part du solaire dans l’énergie totale employée à l’horizon 2050.

C’est dans cette optique que plusieurs scientifiques se sont lancés dans la quête de solutions pratiques et appropriées pouvant permettre d’éviter l’accumulation de poussière à la surface de ces accumulateurs d’énergie solaire.

Une solution à améliorer

Il existe en réalité une solution bien connue des scientifiques et qui aura pour résultat la protection des panneaux solaires des traces de poussière et de sable. Le souci cependant est qu’il s’agit d’une solution jusqu’ici théorique qu’il faudrait chercher à mettre en œuvre à plus grande échelle.

Le procédé connu actuellement pour créer une répulsion des particules de poussière sur les panneaux solaires est basé sur le mélange d’oxyde de zinc et d’aluminium. Il faut mettre à la surface des panneaux une couche mince de 5 nanomètres de ce mélange. Pour éliminer les particules de poussières qui se seraient installées, il faudrait appliquer un courant électrique estimé à 12 KV entre le panneau et une plaque métallique que l’on placerait au-dessus. Il y aura une répulsion automatique entre les particules de poussière. Le protocole est déjà testé et validé à l’échelle de laboratoire par les chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et les résultats publiés le 11 mars 2022.

Selon leurs estimations, la poussière peut réduire l’efficacité d’un panneau de 40 %, surtout lorsque celui-ci est installé dans le désert où le risque d’exposition est plus élevé. Une autre étude américaine révèle que la perte d’énergie occasionnée par les particules de poussière et de sable pourrait varier entre 7 et 50 % selon le lieu où le panneau est installé.

Une extrapolation des résultats obtenus à l’échelle de laboratoire permettra de réduire les pertes énergétiques. Bien plus, la technique étant effectivement capable de faire disparaître la poussière, permettra d’économiser de l’eau. En effet, le nettoyage régulier des panneaux nécessiterait une consommation annuelle de plus de 40 milliards de litres d’eau. Ce serait une véritable avancée quand l’on sait qu’une bonne partie des panneaux est installée dans les déserts.