Un prochain crash à craindre pour l’univers crypto ?

La route a été semée d’embûches pour les crypto-monnaies au cours de l’année écoulée. Après avoir atteint des sommets historiques en 2021, le marché s’est récemment effondré, le bitcoin perdant plus de la moitié de sa valeur.

Beaucoup de gens craignaient que ce soit la fin de la crypto, mais il semble que nous n’ayons peut-être vu que le début de la tourmente. Selon la banque Morgan Stanley (et d’autres investisseurs), la descente aux enfers pourrait se poursuivre. Le fiasco de Terra/LUNA a en effet créé un séisme sur le marché, à tel point que le bitcoin, référence parmi les références, peine à repasser la barre des 30 000 dollars, un seuil psychologique pour les investisseurs.

#Bitcoin



8ème semaine de baisse consécutive en cours pour le #btc



Wow. C'est historique. pic.twitter.com/6s4v4GEHxN — Laurent Pignot (@PignotLaurent) May 18, 2022

Le prochain krach pourrait venir des NFT et des métaverses.

Les NFT (jetons non fongibles) et les métaverses ne sont actuellement que des objets spéculatifs, mais ils ont suscité beaucoup d’intérêt dans la communauté des investisseurs. Cependant, ces produits ne sont adossés à rien de tangible et leur valeur peut chuter brutalement à tout moment.

Il en va de même pour les terres virtuelles dans le métavers. Ce sont également de pures spéculations pour le moment, et leur bulle pourrait éclater à tout moment, entraînant dans sa chute l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Soyez donc prudent avec vos investissements en crypto ! Le marché est encore très volatile et tout peut arriver.

Des investissement en danger pour des milliers d’épargnants

Investissements ou simple spéculation ? C’est toute la question lorsqu’il s’agit de cryptomonnaies et d’objets virtuels (NFT, metaverse).

Pour l’instant, ces produits ne sont que des spéculations. Et quand on sait que le marché des crypto-monnaies est déjà très volatile, mieux vaut être prudent avant d’y investir toutes ses économies !

Comme nous l’avons vu avec l’histoire de Terra/LUNA, les monnaies virtuelles peuvent rapidement perdre une grande partie de leur valeur, même du jour au lendemain.

Alors si vous envisagez d’investir dans des crypto-monnaies ou des objets virtuels, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus. Sinon, vous pourriez voir votre investissement disparaître dans la nature…

C’est pourquoi Morgan Stanley met en garde les investisseurs contre les risques liés aux NFT et aux terres virtuelles du métavers. Ces actifs sont hautement spéculatifs et leurs prix peuvent s’effondrer à tout moment. Donc si vous êtes si vous envisagez d’y investir, soyez très prudent !

Désillusion pour les NFT holders ?

Certaines personnes ont acheté des NFT dans l’espoir de les revendre plus tard à un prix plus élevé. Mais un an plus tard, beaucoup d’entre eux commencent à avoir des doutes…

C’est le cas de l’entrepreneur Sina Estavi, qui a acheté le premier tweet de l’histoire posté par Jack Dorsey en 2006, pour la somme de 2,9 millions de dollars. Mi-avril, il a cherché à le revendre, mais presque personne n’en voulait : il n’a recueilli qu’une vingtaine d’offres, la plus élevée étant de 3,3 éthers…

On est loin des 2,9 millions qu’Estavi l’a payé !

@sinaEstavi sur Twitter

Il en va de même pour les terres virtuelles dans le métavers. Il s’agit également de pures spéculations pour le moment, et leur prix est très élevé. Mais elle pourrait rapidement chuter brutalement, entraînant dans sa chute l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Donc, si vous possédez des NFT ou des terres virtuelles dans le métavers, sachez que leur valeur est très volatile et peut chuter brutalement à tout moment. Vous pourriez alors vous retrouver avec des jetons sans valeur…

C’est un risque à prendre lorsque l’on investit dans des produits spéculatifs comme ceux-ci !