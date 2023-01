Un plan pour soutenir la rénovation des logements en 2023

En 2023, l’état renforce son engagement dans la lutte contre la précarité énergétique. En favorisant au maximum la remise à niveau des passoires thermiques qui composent le parc immobilier français, l’Etat entend améliorer les conditions de logement des français.

Pour lutter efficacement contre la précarité énergétique, l’Etat a mis en place ou pérennisé des dispositifs d’aide pour les ménages français.

L’Agence nationale de l’habitat va bénéficier de nouveaux moyens financiers

L’année 2023 sera celle de la rénovation des logements. Pour soutenir ces projets, le Gouvernement a annoncé le renforcement des moyens financiers et humains de l’Agence nationale de l’Habitat et l’allocation d’une enveloppe spécifique à la rénovation des passoires thermiques des bailleurs sociaux.

Le dispositif MaPrimeRénov’ sera pérennisé

MaPrimeRénov’ voit également sa pérennité confirmée pour la somme de 2,5 millions d’euros sur les crédits du Ministère de la Transition énergétique. L’objectif est de soutenir les rénovations les plus performantes et aider les ménages modestes à entreprendre des travaux conséquents.

La #rénovation énergétique est cruciale pour le climat et nous protéger de la fluctuation des prix.

La politique actuelle est un échec cuisant. Nous avons besoin d'un sursaut pour faire de la rénovation globale la règle en réduisant le reste à charge liés aux travaux ⤵️ #DirectAN pic.twitter.com/ZZZfOMgN7R — Julie Laernoes (@laernoes) January 9, 2023

Les évolutions prévues en 2023

Plusieurs évolutions sont prévues pour le 1er janvier 2023 : le relèvement des plafonds finançables, avec MaPrimeRénov’ copropriétés, de 15 000 € à 25 000 € ; le doublement des primes individuelles pour les ménages aux revenus très modestes et modestes ; la revalorisation des plafonds de travaux finançables avec MaPrimeRénov’ Sérénité de 30 000 € à 35 000 € pour accompagner les ménages les plus modestes dans leurs projets de rénovation globale ; le relevé des forfaits “rénovations globales” pour les ménages aux ressources intermédiaires et supérieurs.

Des restrictions à l’utilisation de chaudières à gaz

Afin de promouvoir le recours aux énergies renouvelables, MaPrimeRénov’ ne permettra plus de subventionner l’achat de chaudières à gaz, y compris celles à très haute performance énergétique. Il y aura également une diminution des subventions pour l’achat d’une ventilation mécanique contrôlée et pour l’achat d’un poele à granulés. De plus, le bonus de 1000 € pour le remplacement d’une chaudière fioul ou au gaz par un équipement d’origine renouvelable sera supprimé.

Un soutien accru aux bailleurs sociaux

Les propriétaires bailleurs pourront bénéficier d’un soutien supplémentaire pour la rénovation des logements sociaux, avec une enveloppe spécifique dédiée à la rénovation des passoires thermiques.

Une contribution plus forte des pouvoirs publics à la rénovation des logements

En somme, ces mesures visent à renforcer le soutien public à la rénovation des logements en accentuant les efforts pour les rénovations les plus performantes et les ménages les