Ukraine-Russie : la plus grande centrale nucléaire de l’Europe est attaquée

By

Les événements se succèdent depuis l’arrivée en Ukraine des forces armées russes. Une centrale nucléaire a été attaquée ce matin. De lourdes conséquences auraient pu être enregistrées suite à cela. Plus de détails sur l’incendie de Zaporijia du 04 Mars 2022.

Attaque nucléaire en Ukraine

Déjà une semaine que la Russie a envahi l’Ukraine. Ce vendredi, le Président Vladimir Poutine a fait comprendre dans un communiqué hier jeudi que le chronogramme de l’ »opération militaire spéciale » en Ukraine est bien respecté jusque-là. Ses déclarations ne laissent pas soupçonner une fin quelconque des attaques pour bientôt.

D’ailleurs, ce vendredi, et pour la première fois de l’humanité, une centrale nucléaire a été attaquée. Les bombardements ont créé un incendie au sein de la plus grande centrale nucléaire de l’Europe. Située au Centre de l’Ukraine à Zaporijia à Enerhodar, ladite centrale serait maintenant en sécurité. Deux bâtiments au sein de la centrale auraient été touchés. Il s’agit notamment d’un laboratoire et d’un bâtiment dédié aux formations. A part cela, il faut noter que les réacteurs nucléaires sont en sécurité selon le rapport des responsables du site de Zaporijia

• Vu sur le net



🎙️Dmitri Sergueïevitch Peskov (Porte parole de Vladmir Poutine) en direct de la (RTR Planeta) “Chaîne généraliste russe internationale” répond à la FIFA



« Ne vous inquiétez pas il n’y aura pas de coupe du monde 2022 » pic.twitter.com/q8T3TVxKru — Chroniques 225 (@Chroniques225) March 3, 2022

Les forces de secours se sont mobilisées sur les lieux pour circonscrire le danger. L’incendie qui détruisait le bâtiment dédié aux formations a pu être arrêté. L’équipe de secours était constituée d’une quarantaine de pompiers avec onze véhicules. Ils n’ont pas pu intervenir dès leur arrivée puisqu’ils ont dû, pour un moment, faire face à l’opposition des armées russes Après leur intervention, il faut noter que la situation à la centrale serait maintenant bien maîtrisée et aucune perte en vies humaines n’aurait été enregistrée dans cette attaque.

Technobyl II ratée

L’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique) a réagi sur l’acte de la Russie. Elle a d’abord remarqué la constance au niveau de la radioactivité sur le site, ce qui est une bonne nouvelle pour toute l’Europe et pour le monde entier. L’organisation met l’accent sur le danger encouru par la planète si les « équipements essentiels » de la centrale étaient atteints par l’incendie. Notez que ledit site héberge six réacteurs nucléaires, ce qui lui permet d’assurer un grand rôle dans l’autonomie énergétique de l’Ukraine.

D’ailleurs, le Président de l’Ukraine qualifie cette attaque russe de « terreur nucléaire », un phénomène qui selon lui est historique, la première de l’histoire du monde. Il fait remarquer qu’avec cet acte, la Russie vient de se positionner comme le seul pays ayant pu organiser et exécuter des bombardements sur une centrale nucléaire.

En parlant des conséquences que cette attaque aurait pu avoir sur l’Europe et sur le monde entier, Volodymyr Zelensky notifie qu’une explosion des réacteurs nucléaires du pays aurait créé l’apocalypse en Europe. La fin de l’Europe allait survenir. Il finit en appelant toute l’Europe à une prompte action pour calmer les tensions.

Le monde vient ainsi d’échapper à une répétition de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl de 1986, la plus importante de toute l’histoire. La seule différence serait au niveau de la cause. En 1986, les réacteurs qui se sont explosés avaient quelques dysfonctionnements dès leur conception. De plus, les essais qui étaient en cours n’ont pas été faits dans le strict respect des règles.