Twitter : l’éditeur d’articles bientôt disponible

Twitter a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. La plate-forme de médias sociaux a déployé de nouvelles fonctionnalités, telles que les espaces audio (Spaces), les conseils et son abonnement Twitter Blue.

Twitter a confirmé la sortie prochaine de son éditeur d’articles. Celui-ci permettra aux utilisateurs d’écrire des articles sur Twitter sans limite de caractères.

Présentation du nouvel éditeur d’articles de Twitter :

Après la plateforme de blogs Medium , voilà que Twitter veut faciliter la publication d’articles pour ses utilisateurs. Le réseau social à l’oiseau bleu prévoit de proposer cette nouvelle fonctionnalité prochainement.

Il sera possible d’écrire sur Twitter sans limite de caractères. L’utilisation de l’éditeur d’articles est facultative, mais elle sera très utile pour un plus grand nombre d’éditeurs de médias de ce réseau social.

La publication d’articles devrait atteindre son public plus rapidement qu’avec des tweets classiques. De plus, les fichiers publiés par le biais de cette fonctionnalité sont plus facilement recherchables à l’aide de hashtags afin qu’ils puissent être trouvés par de nouveaux utilisateurs .

Pour permettre une lecture rapide de ces textes, Twitter a également développé une nouvelle fonctionnalité qui permettra de faire défiler les pages plus facilement sur les appareils mobiles.

Les ambitions de Twitter ne sont pas négligeables : il souhaite devenir une alternative à Facebook et Google pour les entreprises qui souhaitent diffuser rapidement leurs communiqués de presse .

#Twitter is working on the “Twitter Articles” tab for the profiles. pic.twitter.com/e1oFxQyQsE — Nima Owji (@nima_owji) February 15, 2022

Les avantages de l’utilisation du nouvel éditeur d’articles :

Avec l’éditeur d’articles, les utilisateurs peuvent rédiger des articles de plusieurs pages. Ils peuvent être publiés directement sur Twitter et ainsi raccourcir le temps d’attente avant qu’ils ne soient mis à la disposition du public.

Comme ces articles sont plus facilement consultables à l’aide de hashtags, il leur est possible de toucher un large public et d’attirer de nouveaux adeptes . Pour les éditeurs de médias en particulier, cette fonctionnalité pourrait constituer un bon moyen d’attirer l’attention.

La gestion des communautés bénéficiera également de ce nouvel outil d’édition : il sera beaucoup plus facile pour les modérateurs de gérer les publications dans des catégories ou des sujets spécifiques, comme la politique ou le sport.

Conseils pour rédiger de bons articles sur Twitter :

Rédiger un article sur Twitter n’est pas la même chose que rédiger un tweet traditionnel. Cela demande beaucoup plus de temps et d’efforts pour engager le dialogue avec les utilisateurs de manière qualitative.

Avant de publier un article, vous devrez planifier soigneusement son contenu. L’utilisation d’images et de vidéos est fortement recommandée. En outre, il est conseillé d’ajouter des hashtags pertinents afin que vos articles puissent être trouvés par un maximum de personnes.

De nouvelles opportunités de business et de visibilité pour els entreprises :

Si ce nouvel outil d’édition peut être utile à tous les utilisateurs, il est particulièrement intéressant pour les entreprises et les institutions.

Elles ont désormais la possibilité de publier des articles plus approfondis sur Twitter sans avoir à s’en remettre exclusivement à des tiers.

La visibilité de vos tweets s’améliore également puisque vous pouvez associer vos messages à des hashtags afin qu’ils soient mieux classés par les moteurs de recherche.

A voir si l’adoption de cette feature va permettre à Twitter de confirmer ses résultats de croissance 2021.