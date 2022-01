A Villeurbanne, le respect du tri des déchets sera suivi de près par les autorités. Tous ceux qui ne respecteront pas les règles déjà divulguées en la matière devront payer une contravention de 35 euros.

Les mesures répressives dans la métropole de Lyon

La bonne gestion des déchets nécessite un accompagnement responsable de la population à travers le tri sélectif des déchets. Ceux-ci doivent donc être rangés, selon leurs natures, dans des types spécifiques de bacs. Malheureusement, tout le monde ne met pas du sien pour faciliter la tâche aux autorités. Certains déposeraient leurs sacs poubelle sans aucune précaution à côté des sites de collecte. D’autres encore jettent des déchets inappropriés dans les bacs gris et verts. En clair, les recommandations faites depuis 2020 ne sont pas toujours respectées par certains citoyens.

Désormais, la métropole lyonnaise passe à un autre niveau. Cette-fois-ci, elle forme quelque vingt agents pour punir ceux qui vont à l’encontre des prescriptions, notamment à Villeurbanne. Elle entend par la suite étendre ces mesures répressives à tout le reste de la métropole.

Pour se faciliter la tâche, ils s’appuieront sur les faits déjà rapportés par les collecteurs. Les irrégularités ont déjà été remarquées sur certains points de collecte. Ceux-ci constitueront les points cibles des nouveaux agents contrôleurs. Ceux qui ne respecteraient pas le tri recevraient d’abord un avertissement et si cela se répétait, on leur infligera une contravention qui peut être de 35 euros ou de 175 euros selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.

Quelles sont les règles de tri des déchets à Lyon ?

Tous les habitants des différentes communes de Lyon sont normalement informés de l’existence de deux types de bacs à savoir le gris et le vert (avec couvercle jaune). Ces dispositions datent du 1er Janvier 2020.

Dans les bacs verts, on peut retrouver les emballages en plastiques, en métal, en papier et en carton. Les différents emballages doivent être mis en vrac dans le bac, pas dans un sac. Les cartons doivent être pliés et les papiers ne doivent pas être déchirés.

Le bac gris est réservé aux ordures ménagères et peut recueillir notamment les déchets alimentaires, les masques, les rasoirs, les brosses à dents, les vaisselles cassées, les masques, etc. Ceux-ci sont à mettre au préalable dans un sac fermé.

Si la métropole accorde une grande importance à la collecte sélective des déchets, c’est entre autres pour faciliter la tâche à la plus grande usine de recyclage des déchets qui se trouve sur son territoire. Lyon a déjà fait mauvaise figure en 2017 en ce qui concerne le tri des déchets. 34 % de ses déchets ne pouvaient pas être recyclés à cause d’un mauvais tri. C’est pour faciliter cette répartition sélective que la métropole a alors initié en 2020 les bacs gris et verts. L’objectif pour la métropole est de réduire considérablement le taux de refus du tri de 10 % d’ici 2025.

Les statistiques ont montré que Villeurbanne est l’une des parties où le tri est moins respecté. Le choix de ce territoire pour l’expérimentation des nouvelles mesures ne serait donc pas le fruit du hasard.