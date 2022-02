Transmission du vaccin anti-Covid après une transfusion sanguine : est-ce possible ?

Ces dernières semaines, plusieurs publications sur les réseaux sociaux font état du fait que le vaccin contre le Covid-19 serait transmissible lors d’une transfusion de sang. La rumeur s’est levée suite à l’annonce de pénurie de sang par l’Etablissement Français du Sang. Les spécialistes se sont penchés sur la question et expliquent pourquoi cette hypothèse n’est pas vérifiée.

La procédure de transfusion sanguine à l’ère du Covid 19

Par rapport à la question de la possible transmission du vaccin par une transfusion sanguine, le HCS (Haut Conseil de la Santé) a rassuré le public que cela n’est pas possible. C’était déjà dans une publication du 2 Février 2021. L’autorité mettait surtout en avant la nouveauté du vaccin, une caractéristique qui ne lui permettrait pas de contenir un élément à risque pour celui à qui l’on fait une transfusion sanguine.

Il faut noter qu’à ce jour, aucun délai n’est fixé pour faire un don de sang après la prise du vaccin Covid 19. De plus, pour faire un don de sang, l’Etablissement Français du Sang n’impose pas un pass vaccinal. Ce qui veut dire que tout le monde est autorisé à faire un don de sang, qu’il soit vacciné ou pas.

De plus, un receveur ne peut pas demander spécifiquement le sang d’un donneur non vacciné, le don de sang étant par principe anonyme. Pour choisir une poche de sang pour la transfusion, on s’intéresse uniquement à la compatibilité comme cela a toujours été le cas. Le statut vaccinal de la personne n’est pas pris en compte.

Cependant, ceux qui sont qualifiés de « cas contact » et qui n’ont pas été vaccinés doivent attendre jusqu’à sept jours après leur dernier contact avec une personne infectée avant d’être en mesure de procéder à un don de sang.

Que disent les scientifiques ?

Sur le plan scientifique, quelques arguments sont avancés par les spécialistes pour réfuter l’idée selon laquelle le vaccin soit transmissible via une transfusion sanguine. Pour le Professeur Franck Mennechet de l’Université de Montpellier, spécialiste en immunologie, le risque est très faible pour que le vaccin se retrouve dans le sang puisque l’injection se fait au niveau du muscle du bras. La seule manière pour le vaccin de se retrouver dans le sang est qu’une partie ait été injectée par mégarde dans les vaisseaux sanguins, la probabilité étant très faible dans ce cas. Après cette dose, le sang développe une réponse immunitaire contre le virus comme ce qui est usuel pour tous les autres types de vaccins.

Le deuxième argument avancé par l’immunologue est que pour une transfusion sanguine, on élimine les globules blancs via une opération de centrifugation. Cela permettrait de réduire le risque d’attaque des cellules du receveur par les globules blancs du donneur. Il n’est donc pas possible que le vaccin soit transmis suite à une transfusion sanguine puisqu’il ne se retrouve pas lui-même dans le sang. C’est plutôt les cellules immunitaires et les anticorps produits qui s’y retrouvent.