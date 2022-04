Transition énergétique : Top 5 des dernières innovations

Tous les Etats mènent la course pour la transition énergétique et la protection de l’environnement. D’importants investissements sont consacrés à la recherche allant dans ce sens. Voici les dernières innovations qui font parler d’elles dans le domaine.

La transformation du plastique en pétrole

L’idée de cette innovation est de transformer les nombreuses matières plastiques dont la gestion fait toujours réfléchir, en carburant. Le procédé a été exploré par le japonais Fujitsu et il a l’avantage d’être relativement peu coûteux. Il s’est beaucoup plus intéressé aux déchets de l’électronique qui représentent une part importante de la pollution plastique mondiale. Ce procédé de liquéfaction se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on crée la combustion du plastique dans une cuve appropriée. Il se produit un gaz qui passe ensuite dans un réfrigérant. On obtient un produit qui peut servir entre autres au chauffage.

Par ailleurs, le chrysalis est une machine française qui permet de produire du fuel et du gaz à partir des molécules de plastique. Avec ce procédé de pyrolyse, le rendement attendu actuellement est de 0,75 litres/kg de plastique.

https://www.antargaz.fr/l-entreprise/nos-engagements/mecenat-earthwake/chrysalis

La réutilisation de l’énergie perdue en industrie

Les pertes énergétiques en industrie sont énormes. On estime qu’en Europe, les industries perdraient 900 TWh de chaleur dans l’environnement. Tout ceci contribue au réchauffement planétaire. Or, si cette chaleur était totalement récupérée, elle pourrait permettre de faire fonctionner environ 100 centrales nucléaires.

Une Start up française a mis en place une batterie qui stocke et transporte l’énergie thermique à une température inférieure à 200 degrés. La chaleur peut être réutilisée dans les environs de 80 degrés, à diverses fins : chauffage économique de bâtiments, production de froid dans les industries agroalimentaires, pétrochimiques ou encore les data centers. Pour l’instant, le procédé n’est pas encore validé car étant toujours à l’étape de test.

Amélioration de l’efficacité des panneaux solaires

Vers la fin d’année 2021, les chercheurs d’une université européenne ont trouvé une solution révolutionnaire grâce à laquelle les cellules photovoltaïques pourraient voir leurs rendements doubler. Cette découverte va de façon incontestable booster l’utilisation de l’énergie solaire. Les panneaux solaires ainsi envisagés ont un rendement de 40 % et coûteraient approximativement le même prix que ceux disponibles actuellement. Les chercheurs ont trouvé une façon astucieuse d’utiliser l’arséniure de gallium (GaAs) dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Le prochain défi est de penser à l’industrialisation de cette méthode.

La peinture productrice d’hydrogène

Deux éléments phares sont retrouvés dans ce type de peinture. Il s’agit d’abord du sulfure de molybdène synthétique et du dioxyde de titane. Le premier absorbe l’humidité de l’air. Le second capte l’énergie solaire qui permet par la suite au sulfure de molybdène de déclencher la réaction de décomposition de l’eau. Il se forme ainsi du dioxygène et de l’hydrogène. Les chercheurs australiens travaillent encore sur le procédé de récupération de cet hydrogène pour une éventuelle utilisation dans une pile à combustible.

L’amélioration de la puissance des éoliennes

De 13 MW, on est passé à des éoliennes de 15 MW et maintenant la MySE promet 16 mégawatts. Cet engin chinois doit produire la quantité d’électricité annuelle de 20000 foyers, soit 80 GWh. Il s’agit d’une éolienne géante de 242 mètres qui permet d’optimiser les coûts de production.