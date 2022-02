Train à hydrogène : sujet du déplacement de Barbara Pompili à Tarbes

Le ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili est attendue à Tarbes ce lundi pour suivre l’évolution de deux entreprises leaders. Tarmac et Alstom sont impliqués dans des transports plus écologiques avec respectivement le recyclage des avions et le train à hydrogène. Ces deux entreprises sont basées à Tarbes, c’est pourquoi elle leur rend visite lundi 21/02/2022.

2 entreprises fleurons de la technologie française

Tarmac recycle les vieux avions en pièces neuves pour les avions modernes, tandis qu’Alstom fabrique des trains fonctionnant à l’électricité et aux piles à hydrogène. Ces deux entreprises ont également mené des expériences sur des moteurs écologiques.

» Tarmac est l’un des principaux leaders industriels en France, ce qui prouve une fois de plus que Tarbes est un lieu clé pour le développement de ce type d’activité » note Jean-Marc Peres, Président de la Communauté Urbaine.

Alstom fabrique également des équipements pour les centrales hydroélectriques, mais il a récemment ouvert ses portes pour faire la démonstration de ses trains à hydrogène.

« Nous sommes très optimistes quant à l’avenir. Malgré la crise actuelle, nous prévoyons de terminer plusieurs trains à hydrogène au cours de cette année », a déclaré Olivier Brousse, responsable des projets de trains à hydrogène chez Alstom.

Des enjeux économiques et environnementaux

Alstom et Tarmac sont 2 entreprises représentatives de ce vers quoi doivent tendre les sociétés de demain. Il ne s’agit pas seulement de développement économique, mais aussi d’enjeux environnementaux.

Depuis le lancement de son projet de train à hydrogène il y a deux ans, Alstom mise sur l’hydrogène comme carburant alternatif pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports publics.

« Les trains à hydrogène sont 100% électrique et l’hydrogène est une source d’énergie totalement inépuisable, il n’a donc pas d’empreinte carbone », précise Olivier Brousse.

Alstom a commencé à tester son train à hydrogène dans le nord de l’Europe en septembre dernier. Les résultats des tests sont à la hauteur des attentes, et c’est très bientôt que le parc ferroviaire français devrait voir arriver ces trains sur les rails.

Le charbon a vocation à être définitivement remplacé par des énergies décarbonées.



Pour accélérer cette transition, nous lançons un appel à manifestation d’intérêts pour développer des substituts issus de biomasse. https://t.co/DLbBiF6S6U — Barbara Pompili (@barbarapompili) February 17, 2022

La France bientôt leader de l’hydrogène vert ?

Les ambitions françaises en matière d’énergie et d’environnement sont clairement affichées : la France entend s’imposer en leader et compte bien être à la fois l’exemple à suivre, et le modèle en termes de connaissances et de technologie.

Cette ambition est partagée par l’ensemble de la France et notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, où nous devons continuer à conjuguer développement économique et enjeux environnementaux.

Cette visite donnera lieu à de nombreuses discussions et décisions importantes qui permettront de développer cette filière locale : une filière qui génère plusieurs milliers d’emplois sur notre territoire.

Par ailleurs, il faut savoir que des trains à hydrogène sont utilisés avec succès dans d’autres pays comme l’Allemagne, l’Italie ou la Belgique. L’objectif d’Alstom est donc clair : » commencer à construire une ligne de production de trains à hydrogène en France « , précise Olivier Brousse.

De son côté, Tarmac a pu prouver depuis onze ans qu’il était possible de recycler de vieilles pièces d’avion en pièces neuves pour qu’elles puissent continuer à fonctionner.

Rendez-vous lundi 21/02 à Tarbes pour en savoir plus.