Vous aussi vous êtes fan de cette plateforme qui offre autant de série que de film ?

Sachez qu’en 2022, la plateforme remplit sa promesse et nous offrira plein de surprises !

Les nouveautés Disney

Zootopie revient pour notre plus grand plaisir

Le film Zootopie est un incontournable de Disney, il offre des références mais il est aussi rempli d’humour et de sentiment. Si vous trouvez ce film trop court, Disney à penser à vous : une série Zootopie sortira en 2022.

Une série Cars

La petite voiture qui parle et séduit les autres voitures revient en série. C’est parti pour l’aventure Cars épisode par épisode. Merci Disney !

High Scool musical : la série continue

On est attaché à chaque chanteur, on aime les chorégraphies et les histoires d’amours. La saison 3 sortira au cours de 2022, une série qui va ravir nos adolescents.

The Spiderwick Chronicles

Un film entre Narnia et Harry Potter, un décor féérique, des enfants à qui il va arriver des aventures fantastiques, c’est parti pour un nouveau film d’action signé Disney.

L’age de glace

C’est reparti pour l’aventure, mais cette fois, ce sont les aventures de Buck Wild que nous allons suivre dans ce nouveau film d’animation. Le 28 janvier 2022 : L’âge de glace, Adventures of Buck Wild sur la plateforme.

Sneakerella

La nouvelle comédie musicale signée Disney sera l’histoire de Cendrillon en basket. Après tout, on est en 2022, alors pourquoi pas ?

Cheaper By The Dozen

C’est parti pour une nouvelle comédie Disney sur l’histoire d’une famille nombreuse.

Baymax

Baymax sera de retour cet été, pour notre plus grand plaisir.

Hocus Pocus 2

Les sorcières de Salem sont de retour dans une comédie d’épouvante signée Disney, mis pour cela, il faudra attendre l’automne.

Pinocchio

On va retrouver ce film qui a bercé notre enfance. Ce petit bonhomme en bois que l’on adore. Un film culte de Disney qu’on adore retrouver !

Il était une fois 2

Retrouver Patrick Dempsey dans un film qui lie l’animation et l’action, c’est un vrai petit bonheur qui nous attend en automne prochain.

Les nouveautés Marvel

Ce qui est bien avec Disney, c’est qu’il y en a pour tous les goûts, les films et séries d’animation vont être nombreuses mais les surprises Marvel vont être toutes autant présentes sur Disney+.

Moon Knight

C’est parti pour un nouveau super héros que nous allons rencontrer dans un nouveau film, de l’action, de l’aventure et des super héros.

She-Hulk

On est en 2022, Hulk est une femme et on la découvrira dans une nouvelle série.

Ms.Marvel

Cette série était attendue en 2021, il faudra attendre encore l’été 2022 pour découvrir le nouvel univers Marvel.

What if

Si vous avez aimé la saison 1 de What If, vous allez aimer découvrir la saison 2 !

Spider-Man : Freshman Year

Et pourquoi pas une série spider man ? Des films, il en fleurit, mais des séries, c’est bien aussi !

I Am Groot

Une série sur notre petit arbre préféré parce que soyons honnête, c’est notre chouchou dans la Galaxie de l’espace.

IronHeart

C’est la série sur le créateur du costume d’Iron Man, ça promet non ?

Marvel Zombies

Une nouvelle série sur les Zombies mais cette fois, elle est signée Disney !

Secret Invasion

Une série qui signe la suite des films Captain America et Spider Man, dans l’univers de Marvel, c’est parti pour une nouvelle série pleine de super héros.

Loki

On l’attendait, elle arrive, la seconde saison de Loki, enfin !

Une année riche en super-héros, en histoire d’amour, en comédie musicale ou en univers fantastique. C’est parti pour une nouvelle année Disney !