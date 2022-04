Top 5 des personnes les plus riches au monde

Les célébrités que vous retrouverez dans cette liste n’ont pas vu leur richesse diminuer avec le début de la crise du coronavirus en 2020. C’est en 2021 que plusieurs d’entre eux ont connu quelques petites difficultés qui se font parfois ressentir dans leur position dans le classement. Malheureusement, le top 5 ne porte encore aucun nom de femme. Découvrez plutôt !

Elon Musk, le numéro 1

Elon Musk est aujourd’hui l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars. Il est le patron de SpaceX, Tesla et de Paypal. Sa richesse a connu une si rapide progression ces dernières années en quittant 72 milliards de dollars en début de crise en 2020 (selon l’estimation de Forbes). En début d’année 2022, sa fortune a augmenté de 11, milliards de dollars quand on la compare à sa position en 2021.

L’ingénieur Elon Musk a pu mettre en place un moyen de transport couramment nommé Hyperloop. Il est révolutionnaire en ce sens que trente minutes lui suffisent pour faire le trajet San Francisco-Los Angeles alors que l’ avion promet 1h10 min pour le même trajet.

Jeff Bezos

La crise du coronavirus n’aurait pas profité à une autre entreprise autant qu’à Amazon. C’était la solution par excellence adoptée par les consommateurs du monde entier pour se procurer des articles alors que le confinement dictait sa loi. Jusqu’en Mai 2021, Jeff Bezos était le numéro 1 des fortunés du monde. Sa fortune n’a pas cessé de faire des progrès jusqu’à ce qu’elle fut estimée en dollars à 206 milliards en fin 2021. Une bonne partie de ces fonds lui proviennent de ses actions dans Amazon. Néanmoins, il est aussi le patron du Washington Post. Aujourd’hui, Jeff Bezos est fortuné de 171 milliards de dollars (d’après Forbes) et occupe la deuxième place.

Bernard Arnault

Contrairement aux deux premiers de ce classement (et aux deux qui le suivront), Bernard Arnault ne doit pas sa fortune à une entreprise dans le domaine des technologies. Il est aussi celui qui tient l’étendard des Français dans le Top 10. Le patron de LVMH a juste pris la place de Bill Gates dans ce classement. Il faut avouer que sa fortune n’est pas très stable. Aujourd’hui, sa richesse est estimée à 158 milliards de dollars, toujours d’après Forbes.

Bill Gates

C’est la figure marquante de Microsoft qu’il a cofondé avec Paul Allen dont il fait la rencontre pendant ses études en informatique. Il a reculé d’un rang dans ce classement par rapport au premier trimestre de 2021. En début d’année 2022, sa fortune était estimée en dollars à 129 milliards, une importante différence avec celle de son concurrent direct Bernard Arnault qu’il pourrait avoir un peu de difficultés à rattraper.

Warren Buffett

Warren Buffett est un célèbre homme d’affaires américain. Sa fortune a connu de beaux jours ces derniers mois. Il a pris la place de Larry Page dans le Top 5 et se retrouve désormais avec une richesse estimée à 118 milliards de dollars selon Forbes.