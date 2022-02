Thomas Vergara et Nabilla : Auront-ils un garçon ou une fille ?

Nabilla et Thomas Vergara attendent leur deuxième enfant. Le couple n’a pas encore annoncé le sexe de leur futur bébé, mais de nombreuses personnes spéculent.

Alors que certains pensent qu’ils auront un garçon, d’autres croient qu’ils auront une fille. Mais personne ne peut vraiment le savoir, alors les paris sont lancés ! Garçon ou fille ? Quand allons nous le savoir ? Comment vont-ils l’annoncer ? Eléments de réponse dans cet article !

Que savons-nous du deuxième enfant de Nabilla et Thomas Vergara ?

Après le post instagram que Nabilla Benattia a fait, nous savons qu’elle est enceinte et qu’elle attend un deuxième enfant avec Thomas Vergara.

Alors que le premier enfant du couple, Milann, était totalement prévu, il semblerait que ce deuxième bébé soit un bébé surprise.

Nabilla a annoncé la nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux, même si cela n’a pas été facile. Elle a en effet attendu un stade avancé de sa grossesse avant de partager la nouvelle avec ses followers.

Il ne faut pas s’attendre à beaucoup d’originalité sur ce point là. Lorsque Nabilla et Thomas Vergara annonceront le sexe de leur enfant, il y a de fortes chances qu’il le fassent sur les réseaux sociaux en partageant une photo de l’enfant.

C’est ce que font généralement d’autres célébrités : par exemple, après avoir eu trois garçons d’affilée, Kim Kardashian et Kanye West ont finalement annoncé qu’ils attendaient une fille.

Nabilla a-t-elle prévu d’avoir d’autres enfants après celui-ci ?

Nabilla et Thomas Vergara n’ont pas encore annoncé leur volonté sur le sujet. Il est donc difficile de dire pour le moment si le couple aura d’autres enfants. Mais les gens espèrent qu’ils augmenteront la taille de leur famille, puisqu’ils ont déjà un beau garçon.

Nabilla Benattia est très heureuse d’être à nouveau enceinte. Elle a eu une grossesse difficile avec son premier enfant, Milann, et elle ne voulait pas vraiment en avoir un autre à ce moment-là. Mais maintenant qu’elle est de nouveau enceinte, elle se rend compte que c’est une bénédiction et quelque chose de bien dans la vie.

Vont-ils révéler le sexe de leur enfant avant la naissance ?

Nabilla et Thomas Vergara n’ont rien dit au sujet de la révélation du sexe de leur nouveau bébé avant sa naissance. Mais s’ils veulent le faire, c’est possible : Kim Kardashian et Kanye West l’ont fait pour leur troisième enfant, mais il s’agit d’une décision qui doit être prise à l’avance.

Vous l’aurez compris, le mystère reste encore complet sur le futur enfant de Nabilla et Thomas. Mais une chose est sûre il ne reste plus beaucoup de temps à patienter…