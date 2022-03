The Sandbox : pourquoi les marques se battent pour y acheter un terrain ?

By

The Sandbox est un nouveau jeu vidéo qui a déjà attiré de grandes marques comme Adidas, Ubisoft, Warner Music, Carrefour ou Gucci. Toutes ont acheté des parcelles virtuelles et proposeront par la suite des expériences de jeu qui restent encore à ce jour à définir.

Cet engouement couplé à la levée de fonds de 93 millions de dollars fin 2021 auprès du Softbank Vision Fund 2 peut sembler précipitée, sachant que The Sandbox est encore en développement et ne sera pas achevé avant plusieurs années…

La raison pour laquelle ces marques veulent investir dans ce jeu vidéo avant qu’il ne soit terminé est qu’elles voient du potentiel dans son concept de métavers qui permet aux joueurs d’utiliser des objets du monde réel dans le monde du jeu.

Qu’est-ce qu’un métavers et pourquoi cela vous intéresse-t-il ?

Un métavers est un monde virtuel qui permet aux utilisateurs d’interagir entre eux et d’utiliser des objets du monde réel. The Sandbox est l’un des premiers jeux à tirer parti de ce concept, et les marques s’y intéressent car elles y voient des possibilités de marketing.

Par exemple, Adidas pourrait créer une boutique virtuelle où les joueurs pourraient acheter des vêtements et des accessoires à porter dans l’univers du jeu. Ubisoft pourrait créer une expérience de jeu qui se déroule dans une version virtuelle de Paris, et Warner Music pourrait créer un lieu de musique où les joueurs pourraient écouter leurs chansons préférées. Carrefour et Gucci pourraient également utiliser le métavers pour vendre leurs produits directement aux joueurs.

Comment The Sandbox utilise-t-il ce concept pour créer une expérience de jeu immersive ?

The Sandbox utilise le concept de métavers pour créer une expérience de jeu immersive en permettant aux joueurs d’utiliser des objets du monde réel dans le monde du jeu. Par exemple, les joueurs peuvent créer des bâtiments à partir de briques qu’ils trouvent dans le monde du jeu, ou conduire des voitures qu’ils ont achetées dans un garage virtuel

Les joueurs ont ainsi l’impression de faire partie de l’univers du jeu, ce qui le rend plus immersif que les jeux vidéo traditionnels. Cela donne également aux marques la possibilité de créer des expériences marketing uniques qui susciteront l’intérêt des joueurs.

Quelles marques ont déjà investi dans le jeu et que pourraient-elles faire de leurs parcelles ?

Parmi les marques qui ont déjà investi dans le jeu, citons Adidas, Ubisoft, Warner Music et Carrefour. Toutes pourraient créer des expériences marketing uniques dans le Sandbox, qui susciteraient l’intérêt des joueurs et contribueraient à promouvoir leurs marques.

Quel est le potentiel de The Sandbox ?

Le potentiel de The Sandbox est énorme. Il a déjà attiré de grandes marques, et son concept de métavers offre des possibilités d’expériences marketing uniques qui susciteront l’intérêt des joueurs. Le jeu est encore en développement, mais il est d’ores et déjà clair qu’il a le potentiel de révolutionner l’industrie du jeu.